Le match des box les moins chères en vidéo : Free Vs SFR

Un combat de box façon Street Fighter, entre la Freebox Mini 4K et la SFR BOX THD

Nous vous proposons aujourd’hui une nouvel épisode de notre format vidéo nommé “Le Versus des Box” consacré cette fois-ci aux offres d’entrée de gamme. Dans un style rétrogaming nous comparons les différentes box de même catégorie, sur tous les critères, que ce soit le prix, les services, les débits, etc. Pour cet épisode, nous allons opposer la Freebox Mini 4K, l’offre la moins chère proposée par Free à l’offre la moins onéreuse de SFR, à savoir la SFR BOX THD. Deux box qui ont aussi en commun d’être des offres assez anciennes, mais toujours proposées par Free et SFR, ce qui explique également le tarif plus bas. Que le combat commence !

