Réglo Mobile lance deux forfaits 5G

Le géant de la grande distribution E.Leclerc complète son offre Réglo Mobile avec deux nouveaux forfaits mobiles sans engagement intégrant la 5G. Il joue d’ailleurs la carte de la clarté concernant leurs contenus.



Après être arrivée chez Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR, la 5G a fini par être disponible auprès des acteurs alternatifs. Elle est ainsi disponible dans deux forfaits mobiles à 15,95 et 23,95 euros par mois chez Réglo Mobile, marque derrière laquelle on trouve pour rappel le géant de la distribution E.Leclerc. La 5G repose sur le réseau SFR.

Le forfait à 15,95 euros par mois comprend les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 60 Go de data (débit réduit au-delà). En roaming depuis l’Erurope et les DOM, il prévoit 1 heure d’appel, 100 SMS, 10 MMS et 5 Go. Celui à 23,95 euros fait passer les enveloppes data mobile pour la France et l’étranger à 130 et 10 Go respectivement.

Notez enfin que la carte SIM triple-découpe (standard, micro-SIM et nano-SIM) est facturée 5 euros.