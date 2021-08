Free Mobile : découvrez Realme, la nouvelle marque disponible dans la boutique

Mais qui est donc Realme, la nouvelle marque disponible dans la boutique Free Mobile avec de surcroît le smartphone 5G le moins cher ?

Dans le secteur des smartphones, il y a des marques comme Apple, Samsung ou encore Nokia, dont les noms évoquent tout de suite quelque chose aux consommateurs, même les moins technophiles. Et d’autres, plus récentes, dont les origines semblent plus obscures.

C’est le cas de Realme, marque chinoise basée à Shenzhen, qui vient d’arriver chez Free Mobile. Un questionnement à son sujet apparait d’autant plus légitime que son seul smartphone disponible pour l’instant, le Realme 8 5G à 219 euros, se trouve être le modèle 5G le plus abordable de la boutique. Mais qui se cache donc derrière cette marque arrivant à proposer la 5G à prix cassé ?

Une marque créée en 2018 par un ancien d’Oppo



En novembre 2020, Madhav Sheth, vice-président de Realme, avait répondu aux questions d’Univers Freebox à l’occasion d’une interview. “realme est née en 2018 dans le but de satisfaire les besoins des jeunes consommateurs. Nous ne voulons pas que les jeunes utilisateurs sacrifient leur recherche d’esthétique et d’excellentes performances au profit du prix. Nous “osons faire le grand saut”, comme le dit notre slogan (Dare To Leap), afin de pouvoir atteindre notre principal objectif : offrir aux jeunes du monde entier un produit doté d’une technologie haut de gamme et d’un design de qualité qui s’adaptera parfaitement à leur vie”, expliquait-il alors.

“realme est une marque indépendante au sein du groupe BBK Electronics. Elle a son propre positionnement sur le marché, sa propre stratégie de marque, son équipe de R&D et de marketing et son propre fonctionnement”, avait-il par ailleurs expliqué concernant les liens avec le groupe BBK Electronics, que l’on connait aussi à travers OnePlus ou Oppo.

Realme a d’ailleurs été créée par Sky Li, auparavant vice-président d’Oppo. La marque a fait ses débuts en Inde. En 2019, elle a officialisé son arrivée en Europe. Au cours du second trimestre 2021, Realme occupait la 5e place en Europe avec 1,9 million de smartphones, 3,8 % de parts de marché et une progression de 1 800 % sur un an, d’après les données de Strategy Analytics.

Les tests d’Univers Freebox

Pour vous faire une idée sur les smartphones de la marque, Univers Freebox a testé plusieurs modèles, y compris un haut de gamme à prix cassé, le Realme GT :