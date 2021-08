Free commercialise un nouveau smartphone 5G, le moins cher de toute la boutique

La 5G a prix abordable.

Un nouveau smartphone vient de faire son apparition dans la boutique Free Mobile. Il s’agit du Realme 8 5G disponible en 128 Go et en coloris Noir. Il est commercialisé au tarif de 129€ en paiement comptant, soit le smartphone 5G le moins cher de la boutique. Il est également possible de se le procurer via la nouvelle offre Free Flex : sur une durée de 24 mois pour ce mobile, avec un 1er paiement de 49€, puis 24 loyers suivants de 5.99€/mois. A l’issue des 24 mois, vous avez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat de 26€. Le montant total dû en cas de levée de l’option d’achat à l’issue des 24 mois sera de 219€TTC. A cela s’ajoute 10€ si livraison à domicile (gratuit si c’est en relais).

Pour découvrir toutes les caractéristiques de ce smartphone et l’avis de la rédaction, Univers Freebox a réalisé un test du Realme 8 5G :