Interview Univers Freebox : realme annonce discuter avec Free et confirme son arrivée chez Bouygues Telecom

Fraîchement arrivé en France, Realme a répondu aux questions d’Univers Freebox. L’occasion d’évoquer, avec vice-président Madhav Sheth, la disponibilité des smartphones Realme auprès des opérateurs et les ambitions de la marque.

(Univers Freebox) : Discutez-vous avec Free pour proposer vos smartphones dans la boutique de l’opérateur ?

(MS) Bien sûr. Nous sommes en discussion avec plusieurs opérateurs en France pour la vente en ligne dans un premier temps. Mais nous travaillons aussi pour entrer dans les réseaux de magasins avec une vision de partenariat à long terme.

Êtes-vous en discussions avec d’autres opérateurs en France ?

Oui, nous allons bientôt arriver chez Bouygues Telecom.

La marque realme reste peu connue en France. Pouvez-vous nous présenter brièvement son histoire et ses liens avec le groupe BBK Electronics, que l’on connait aussi à travers les marques OnePlus, Vivo ou Oppo ?

realme est née en 2018 dans le but de satisfaire les besoins des jeunes consommateurs. Nous ne voulons pas que les jeunes utilisateurs sacrifient leur recherche d’esthétique et d’excellentes performances au profit du prix. Nous “osons faire le grand saut”, comme le dit notre slogan (Dare To Leap), afin de pouvoir atteindre notre principal objectif : offrir aux jeunes du monde entier un produit doté d’une technologie haut de gamme et d’un design de qualité qui s’adaptera parfaitement à leur vie.

realme est une marque indépendante au sein du groupe BBK Electronics. Elle a son propre positionnement sur le marché, sa propre stratégie de marque, son équipe de R&D et de marketing et son propre fonctionnement.

Quelles sont les ambitions de realme sur le marché français, à court terme et long terme ?

En France, nous voulons viser un rapport qualité/prix plus que l’agressivité des prix. En effet, après le succès de realme en Inde, nous estimons qu’il n’y a pas beaucoup de différences entre l’Inde et la France. Nous parlons tous le même langage, celui de la technologie. Vous voulez que votre appareil soit performant, que ce soit pour la photographie, pour le processeur ou pour la recharge. C’est la même chose pour chaque consommateur, que ce soit en France, en Inde ou ailleurs dans le monde. Les attentes d’un produit seront toujours plus élevées. On en veut toujours plus, et c’est ce besoin, ce désir, que realme veut satisfaire en France.

realme est réputé pour ses smartphones à prix attractifs. Comptez-vous vous aventurer rapidement sur le très haut de gamme ?

Nous voulons simplement satisfaire les besoins des jeunes en matière de technologie. Nous offrons des produits de qualité, de design et de prix que les jeunes peuvent s’offrir. Nous ne voulons pas qu’ils renoncent à quoi que ce soit et qu’ils aient des produits technologiques haut de gamme qui s’adaptent à leur vie. Offrir des options aux consommateurs est toujours un bon choix. Ainsi, nous avons peut-être plus de modèles haut de gamme, mais pour l’instant, ce ne sont pas nos produits phares.

Travaillez-vous sur les écrans pliables, comme Samsung, Huawei et Motorola, ou bien sur les écrans enroulables comme Oppo qui vient de dévoiler son concept Oppo X 2021 ?

Tout d’abord, le téléphone pliable est certainement une technologie remarquable. Mais va-t-il devenir populaire ? Nous avons encore besoin de temps pour le savoir. Les téléphones pliables présentent de nombreux avantages. Par exemple, une vue plus large et aussi le sentiment de pouvoir utiliser une technologie du futur. Il en est encore à un stade expérimental. En réalité, nous avons toujours une attitude positive vis-à-vis de l’écran, qui fournit quelque chose d’utile et de plus performant. C’est pourquoi nous utilisons l’écran le plus nouveau et innovateur. Peu importe le modèle, ils sont tous à la pointe dans leur segment de prix.

En parlant d’innovations, realme a présenté une charge 125 Watts durant l’été 2020. Avez-vous prévu de proposer prochainement en France un smartphone équipé d’une telle technologie ?

Oui, bien sûr.

Alors que l’environnement est aujourd’hui une question centrale, quelle est la position de realme ? Que fait la marque à son niveau pour allonger la durée de vie de ses smartphones ?

En termes d’éco-responsabilité, comme nous sommes relativement nouveaux sur le marché français, nous nous sommes concentrés sur nos lancements et le référencement de nos produits. Néanmoins, nous ne manquerons pas une implantation complète de la marque sur le Vieux Continent, que nous pourrons mettre en place prochainement.