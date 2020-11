Après Netflix et Prime Video, quelle plateforme de SVOD espérez-vous le plus sur les Freebox ?

Les offres de SVOD sont nombreuses, mais toutes ne sont pas encore disponibles sur les box des opérateurs. Amateurs de séries, films ou documentaires, quelle plateforme aimeriez-vous le plus voir débarquer sur votre Freebox ? Vous avez la parole.

Il y a l’embarra du choix. L’opérateur de Xavier Niel propose déjà de nombreux services de vidéo à la demande par abonnement sur ses Freebox. Netflix, bien sûr, mais aussi Prime Video récemment arrivé d’ailleurs sur la Freebox Révolution, Canal+ Séries lancé en décembre 2019 sur box de Free, ou encore encore OCS… Mais de nombreuses plateformes ne sont pas encore proposées sur toutes les Freebox. Alors, laquelle attendez-vous le plus ?

Disney+ par exemple, n’est pour l’instant disponible en application que sur les box Android TV de Free. Le Netflix de Mickey a déjà signé un accord avec Orange pour être distribué, on peut donc espérer une arrivée prochaine sur les Freebox.

La nouvelle plateforme française Salto de TF1, M6 et France Télévisions, a pour sa part teasé une arrivée sur les box mi-décembre. Reste que la situation était tendue avec l’opérateur de Xavier Niel en début d’année, Free a alors saisi le conseil d’Etat pour s’opposer à son lancement.

Blackpills a également signé un accord avec l’opérateur de Xavier Niel pour proposer son offre aux Freenautes. Le service débarquera à la carte courant décembre au prix de 2,99€/mois.

De son côté, UniversCiné, déjà présent en tant que service VOD, nous a annonçé que des discussions avec Free étaient en cours pour une distribution de son nouveau service de SVOD sur les Freebox, une application Android TV sera également lancée à la fin de l’année.

D’autres plateformes plus nichées sont accessibles sur Freebox Pop, Delta et mini 4K via Amazon Channels, comme Spicee ou Shadowz . Mais qu’en est-il d’un accès direct sur les box ? Des discussions sont en cours avec Free pour distribuer Shadowz sur les Freebox.

Vous avez la parole, et pouvez ainsi répondre à notre sondage ci-dessous.