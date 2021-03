Voici les nouveaux films et nouvelles séries à retrouver sur Netflix en Avril

Tous les mois Netflix enrichit son catalogue avec de nouveaux films, séries et documentaires. Ne perdez pas de temps et découvrez les programmes qui vont débarquer tout au long de ce mois de mars.

1er avril

Karaté Kid : film de John G. Avildsen avec Ralph Macchio, Pat Morita, Elisabeth Shue.

Synopsis : Daniel quitte le Texas pour s’installer avec sa mère en Californie. À l’école, ses nouveaux camarades de classe l’isolent et le persécutent. Comment faire face ? En se laissant aller à son tour à la violence ? À la haine ? Et ce vieux japonais plein de sagesse, fera-t-il de lui un champion de karaté ? Transformera-t-il sa vision de la vie ?…

Dis-moi ce que tu portes : série documentaire d’ Emily Spivack, Jenji Kohan.

Synopsis : Dans ce docu-série drôle, sincère et touchant, des personnes ordinaires livrent les histoires fascinantes et insolites de leurs vêtements les plus précieux.

Darkman : film de Sam Raimi avec Liam Neeson, Frances McDormand, Colin Friels.

Synopsis : Peyton Westlake, brillant gênéticien, vient de réaliser la synthèse des cellules de la peau. Sa femme, avocate, a pour client un constructeur immobilier, Louis Strack Jr, dont un document confidentiel vient de lui révéler les agissements douteux. Elle cache le document dans le laboratoire de son mari. Louis Strack Jr envoie des tueurs pour récupérer son bien. Le professeur est laissé pour mort, mais il survit à ses horribles blessures. Défiguré, il réussit à se recomposer un visage, mais qui ne tient qu’une heure, afin d’assouvir sa vengeance.

Mon roi : film de Maïwenn avec Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel.

Synopsis : Tony est admis dans un centre de rééducation après une grave chute de ski. Dépendante du personnel médical et des antidouleurs, elle prend le temps de se remémorer l’histoire tumultueuse qu’elle a vécue avec Georgio. Pourquoi se sont-ils aimés ? Qui est réellement l’homme qu’elle a adoré ? Comment a-t-elle pu se soumettre à cette passion étouffante et destructrice ? Pour Tony c’est une difficile reconstruction qui commence désormais, un travail corporel qui lui permettra peut-être de définitivement se libérer …

2 avril

Le serpent : série de Richard Warlow, Toby Finlay avec Tahar Rahim, Billy Howle, Jenna Coleman.

Synopsis : L’histoire de l’escroc Charles Sobhraj et les tentatives remarquables du diplomate néerlandais Herman Knippenberg pour le traduire en justice. Se faisant passer pour un négociant en pierres précieuses, Charles Sobhraj et sa compagne Marie-Andrée Leclerc voyagent à travers la Thaïlande, le Népal et l’Inde entre 1975 et 1976, commettant sur leur passage une série de crimes sur le « Hippie Trail » asiatique.

Madame Claude : film de Sylvie Verheyde avec Karole Rocher, Roschdy Zem, Garance Marillier

Synopsis : Fin des années 1960, Madame Claude règne sur Paris et au-delà grâce à son commerce florissant. En réinventant les codes de la prostitution, en empruntant ceux de la bourgeoisie et en s’inventant un passé respectable, elle est devenue une femme d’affaires redoutée et estimée du monde politique au grand banditisme. Femme de pouvoir dans un milieu et une époque d’hommes, à la veille des grands mouvements de libération de la femme, elle sera aussi le témoin de la fin d’une époque. Sa rencontre avec Sidonie, son opposée, mais aussi son alter ego, sera imperceptiblement le fil conducteur de l’érosion de son empire. Sidonie est la fille qu’elle s’est choisie, qui deviendra presque son bras droit. Pour la première fois de sa vie, elle tient à quelqu’un. Elle qui tient le tout Paris dans ses carnets, qui s’est construite sur la haine et la honte, aimer quelqu’un, ça, elle ne sait pas le gérer. Sans le vouloir, et sans doute aussi, car elle représente la liberté et l’indépendance, Sidonie précipitera sa chute…

9 avril

Thunder Force : film de Ben Falcone avec Melissa McCarthy, Octavia Spencer, Pom Klementieff.

Synopsis : Après l’invention d’une formule donnant des superpouvoirs aux gens ordinaires, deux amies d’enfance devenues d’improbables superhéroïnes s’allient pour braver le crime.

14 avril

Blade runner 2049 : film de Denis Villeneuve avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas.

Synopsis : En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créés par bio-ingénierie. L’officier K est un Blade Runner : il fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu’il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde, les plus hautes instances décident que c’est à son tour d’être traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies…

Love and monsters : film de Michael Matthews avec Dylan O’Brien, Jessica Henwick, Michael Rooker.

Synopsis : Un jeune homme tente de survivre dans un monde post-apocalyptique envahi par des monstres. Un expert lui enseigne comment les combattre…

22 avril

Stowaway : film de Joe Penna avec Anna Kendrick, Daniel Dae Kim, Shamier Anderson, Toni Collette.

Synopsis : L’équipage d’un vaisseau spatial se dirigeant vers Mars découvre un passager clandestin accidentel peu de temps après le décollage. Trop loin de la Terre pour faire demi-tour et avec des ressources qui diminuent rapidement, le chercheur médical du navire apparaît comme la seule voix dissidente contre le consensus de groupe qui a déjà tranché en faveur d’un résultat sombre.

23 avril

Shadow & Bone : La saga Grisha : série fantastique de Éric Heisserer avec Jessie Mei Li, Archie Renaux, Freddy Carter.

Synopsis : Le royaume de la Ravka est maudit depuis des millénaires. Son destin repose désormais sur les épaules d’une orpheline. Alina a été recrutée par l’Armée pour accompagner les Grisha, de puissants magiciens qui luttent contre le brouillard maléfique qui déchire le pays. Quand son ami d’enfance frôle la mort lors de ce raid, Alina doit affronter ses peurs et sa destinée… Le monde des Grisha est dangereux et les pièges nombreux. À qui Alina pourra-t-elle accorder sa confiance, alors que la seule personne sur laquelle elle pouvait compter n’est plus en mesure de l’aider ?

28 avril

Sexify : série avec Aleksandra Skraba,Maria Sobocińska,Sandra Drzymalska

Synopsis : Une jeune femme et ses amies découvrent une part d’elles-mêmes en expérimentant de nouvelles pratiques dans l’optique de créer une application sexuelle.

Le guide headspace du sommeil : Apprenez à mieux dormir avec Headspace. Chaque épisode déconstruit les fausses vérités, propose des astuces sympathiques et s’achève sur un exercice de relaxation guidé.

29 avril

Yasuke : série d’animation de LeSean Thomas avec Lakeith Stanfield.

Synopsis : Dans un Japon féodal déchiré par la guerre, le premier samouraï africain, Yasuke, a raccroché l’épée. Afin de venir en aide à un enfant, poursuivi par des forces obscures et des seigneurs de guerre sanguinaires, Yasuke va repartir au combat…

30 avril

Innocent : série d’Oriol Paulo avec Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez.

Synopsis : En s’interposant dans une bagarre, Mat a tué un homme. Sorti de prison, il refait sa vie, mais voilà qu’un appel vient tout détruire. Inspiré d’un roman de Harlan Coben.

Les Mitchell contre les machines : film d’animation de Michael Rianda.