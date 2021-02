Netflix : voici les programmes qui débarquent sur la plateforme durant le mois de mars

Tous les mois Netflix enrichit son catalogue avec de nouveaux films, séries et documentaires. Ne perdez pas de temps et découvrez les programmes qui vont débarquer tout au long de ce mois de mars.

1er mars

– Les affranchis : film de Martin Scorsese avec Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci.

Synopsis : Depuis sa plus tendre enfance, Henry Hill, né d’un père irlandais et d’une mère sicilienne, veut devenir gangster et appartenir à la Mafia. Adolescent dans les années cinquante, il commence par travailler pour le compte de Paul Cicero et voue une grande admiration pour Jimmy Conway, qui a fait du détournement de camions sa grande spécialité. Lucide et ambitieux, il contribue au casse des entrepôts de l’aéroport d’Idlewild et épouse Karen, une jeune Juive qu’il trompe régulièrement. Mais son implication dans le trafic de drogue le fera plonger…

–Le prix du succès : film de Teddy Lussi-Modeste avec Tahar Rahim, Roschdy Zem, Maïwenn.

Synopsis : Brahim est un humoriste en pleine ascension. Sa réussite, il la doit à lui-même et à l’amour qu’il porte à Linda. Bon fils, il soutient les siens depuis toujours. Mais pour durer, Brahim doit sacrifier son grand frère, manager incontrôlable. Si l’échec peut coûter cher, Brahim va payer un tribut encore plus lourd au succès.

–Blanche Gardin : bonne nuit Blanche : Après le succès de son précédent spectacle « JE PARLE TOUTE SEULE » (Molière du spectacle d’humour), Blanche Gardin nous propose « BONNE NUIT BLANCHE », son nouveau stand-up, création 2018.

–Je veux manger ton pancréas : film d’animation de Shin’ichirô Ushijima.

Synopsis : Sakura est une lycéenne populaire et pleine de vie. Tout l’opposé d’un de ses camarades solitaires qui, tombant par mégarde sur son journal intime, découvre qu’elle n’a plus que quelques mois à vivre… Unis par ce secret, ils se rapprochent et s’apprivoisent. Sakura lui fait alors une proposition : vivre ensemble toute une vie en accéléré, le temps d’un printemps.

3 mars

–Trahison chez les mormons : le faussaire assassin : Dans cette histoire criminelle extraordinairement vraie, l’arnaque à haut risque d’un cerveau méthodique se révèle fatale, et frappe au coeur une Eglise internationale.

–Lady Bird : film de Greta Gerwig avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts.

Synopsis : Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour ne pas ressembler à sa mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui travaille sans relâche en tant qu’infirmière pour garder sa famille à flot après que le père de Lady Bird a perdu son emploi.

–Moxie : film de Amy Poehler avec Hadley Robinson, Amy Poehler, Josephine Langford.

Synopsis : Inspirée par le passé rebelle de sa mère et une nouvelle amie, une ado timide de 16 ans publie une revue anonyme dénonçant le sexisme dans son établissement scolaire.

4 mars

–Pacific rim : the black : série d’animation de Craig Kyle et Greg Johnson.

Synopsis : Kaiju s’est élevé du Pacifique pour rencontrer des robots gigantesques, les Jaegers, construits pour le combattre. Ce temps est révolu. Aujourd’hui, l’Australie a été envahie par Kaiju, forçant l’évacuation d’un continent entier. Les adolescents Taylor et Hayley se lancent à la recherche désespérée de leurs parents disparus, apprenant à piloter un Jaeger abandonné…

–Call me by your name : film de Luca Guadagnino avec Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg.

Synopsis : Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du XVIIe siècle que possède sa famille en Italie, à jouer de la musique classique, à lire et à flirter avec son amie Marzia. Son père, éminent professeur spécialiste de la culture gréco-romaine, et sa mère, traductrice, lui ont donné une excellente éducation, et il est proche de ses parents. Sa sophistication et ses talents intellectuels font d’Elio un jeune homme mûr pour son âge, mais il conserve aussi une certaine innocence, en particulier pour ce qui touche à l’amour. Un jour, Oliver, un séduisant Américain qui prépare son doctorat, vient travailler auprès du père d’Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir l’éveil du désir, au cours d’un été ensoleillé dans la campagne italienne qui changera leur vie à jamais.

5 mars

–Sentinelle : film de Julien Leclercq avec Olga Kurylenko, Marilyn Lima, Michel Nabokov.

Synopsis : Klara qui a trente-trois ans. Elle est interprète dans l’Armée Française. Après avoir connu les horreurs de la guerre en Syrie, elle est mutée à Nice au sein de l’Opération Sentinelle. Là, auprès de sa mère et de sa sœur Tania, elle tente de se reconstruire. Mais un soir, après une sortie en boîte de nuit, Tania est retrouvée à moitié morte sur plage. Elle a été violée et tabassée. Klara va alors tout mettre en œuvre pour retrouver les agresseurs et venger sa sœur. Cette traque sans merci la mènera sur les traces d’Yvan Kadnikov, le fils d’un puissant oligarque russe de la Côte d’Azur…

10 mars

–Caïd : série de Nicolas Lopez II et Ange Basterga avec Abdraman Diakité, Mohamed Boudouh, Sébastien Houbani.

Synopsis : Un réalisateur et son caméraman sont envoyés tourner un clip de rap au cœur des cités du sud de la France, et se retrouvent embarqués malgré eux dans une guerre des gangs.

–Last U Chance : Basketball : Last Chance U s’installe dans les quartiers est de Los Angeles où un coach de basket passionné et engagé aide les jeunes athlètes à réaliser leur potentiel.

12 mars

– Yes Day : film de Miguel Arteta avec Jennifer Garner, Édgar Ramírez, Jenna Ortega.

Synopsis : Un couple de parents décident de dire “oui” à tout pendant 24 heures. Avec leurs demandes les plus folles, leurs enfants leur font passer une journée mémorable.

–Love Alarm : série de Joahamyeon Ullineun avec Kim So-hyun, Song Kang, Jung Ga-ram.

Synopsis : Un développeur crée une application qui alerte l’utilisateur si quelqu’un dans son entourage éprouve pour lui un sentiment amoureux.

15 mars

–Petite fille : documentaire de Sébastien Lifshitz.

Synopsis : Sasha, né garçon, se vit comme une petite fille depuis l’âge de 3 ans. Le film suit sa vie au quotidien, le questionnement de ses parents, de ses frères et sœur, tout comme le combat incessant que sa famille doit mener pour faire comprendre sa différence. Courageuse et intraitable, Karine, la mère de Sasha, mène une lutte sans relâche portée par un amour inconditionnel pour son enfant.



16 mars

–Gaufrette et Mochi : série d’Erika Thormahlen et Jeremy Konner avec Piotr Michael, Michelle Obama, Common.

Synopsis : Les marionnettes Gaufrette et Mochi explorent le monde pour assouvir leur curiosité de cuisine et de culture, tout en découvrant des ingrédients de tous horizons.

17 mars

Soupçons, les dessous de l’affaire Wesphael : série de Georges Huercano et Pascal Vrebos.

Synopsis : Consacrée à de vrais crimes, cette série suit l’affaire judiciaire très médiatisée de l’homme politique belge Bernard Wesphael, accusé du meurtre de sa femme en 2013.

19 mars

–Sky Rojo : série d’ Álex Pina, Esther Martínez Lobato avec Verónica Sánchez, Lali Espósito, Yany Prado.

Synopsis : L’histoire de Coral, Wendy et Gina qui tentent de fuir Moisés et Christian, hommes de main de Romeo, proxénète et propriétaire du club Las Novias. Ensemble, elles se lancent dans une redoutable course contre la montre au cours de laquelle elles devront affronter toutes sortes de dangers. Leur seul objectif : rester en vie cinq minutes de plus …

21 mars

–Mary et la fleur de la sorcière : film d’animation de Hiromasa Yonebayashi.

Synopsis : C’est l’été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois tous les 7 ans. On l’appelle la “fleur de la sorcière”. Pour une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor, l’école la plus renommée dans le monde de la magie, qui s’élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages. Le secret de la fleur de la sorcière se révèlera à elle petit à petit…

25 mars

–Dota : Dragon’s Blood : série d’animation d’ Ashley Edward Miller.

Synopsis : L’histoire de Davion, célèbre Chevalier Dragon déterminé à débarrasser le monde du fléau qui le mine. Après avoir croisé la route d’un légendaire Eldwurm à la puissance démesurée et de la noble Princesse Mirana, partie seule en mission secrète, Davion se retrouve impliqué dans une série d’événements dont il n’aurait jamais imaginé l’ampleur.

26 mars

–Les irréguliers de Baker Street : série de Tom Bidwell avec Royce Pierreson, Henry Lloyd-Hughes, Thaddea Graham.