Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : les abonnés sont gâtés, une grosse surprise, des offres spéciales et deux mises à jour de la Freebox Pop

Et pour les abonnés perdus, voici comment activer l’offre Canal+ Séries. Plus d’infos…

L’offre spéciale Freebox Révolution avec TV by Canal joue les prolongations pendant les vacances de Noël sur le site d’e-commerce Veepee, jusqu’au 30 décembre. Pour la première fois dans ce type de ventes privées, l’abonnement est proposé à 19,99€/mois la première année mais avec les 3 premiers mois offerts. Plus d’infos…

Disponible sur Freebox Delta, mini 4K, Révolution et One, l’application P2f, client non officiel du célèbre service multimédia Plex, débarquera à l’avenir sur la Freebox Pop. Et bonne nouvelle, durant toute la période des vacances de Noël, P2f est accessible à 2€ au lieu de 3,85€, soit une réduction d’environ 50%. Plus d’infos…