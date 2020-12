Les cadeaux continuent chez Free : l’opérateur offre des iPhone

“Ho Ho Ho”, fredonne Free en cette période de Noël. L’opérateur met en jeu deux iPhone.

Entre la 5G sans surcoût, les 6 mois gratuits à Disney+ et les 12 mois à Canal+ Series, Free gâte ses abonnés en cette période Noël. Et c’est pas fini, comme dirait l’un des opérateurs concurrents. Le telco en avait encore dans sa hotte. “Cette année encore, deux iPhone sont tombés du traîneau. Alors on s’est dit que pour finir l’année en beauté, on allait vous les faire gagner !”. Pour participer, trois étapes : s’abonner au compte de l’opérateur, retweeter la publication et surtout croiser les doigts bien fort. Il s’agit d’ailleurs d’iPhone 12 en coloris rouge. Vous avez jusqu’au 5 janvier pour tenter votre chance.