Surprise, Free annonce offrir Canal+ Séries pendant 1 an à tous ses abonnés Freebox Pop et Delta

Disponible depuis un an sur les Freebox, le service de SVoD Canal+ Séries et tout son catalogue sont dès à présent offerts pendant 12 mois aux abonnés Freebox Pop, Delta Pop et Devialet.

C’est vraiment Noël chez Free. En plus de donner accès gratuitement à Disney+ pendant 6 mois à ses abonnés Freebox Pop et Delta+Pop, l’opérateur offre dès à présent aux mêmes abonnés mais aussi aux détenteurs d’un Player Devialet, 12 mois d’abonnement à Canal+ Séries (au lieu de 9,99€/mois). Comprenant 1 accès TV et 2 utilisateurs myCanal, l’offre s’arrêtera automatiquement à l’issue des 12 mois. Contacté par Univers Freebox, l’opérateur annonce prévoir d’envoyer très prochainement un mail aux abonnés concernés pour les informer de la bonne nouvelle.

De quoi découvrir en long, en large et en travers, le service SVOD du groupe Canal+ disponible depuis 1 an sur les Freebox. Face aux mastodontes, Netflix et Prime Video, Canal+ Séries parvient à proposer une offre assez attirante avec un nombre grandissant de créations originales, Baron Noir, Le Bureau des Légendes, Validé, The Young Pope, Engrenages, Hippocrate, La Flamme etc, mais aussi des séries US et européennes, et des séries cultes comme The Americans, Sons of Anarchy, 24H Chrono, Dexter et X-FILES, etc.

La plateforme bénéficie aussi de ses partenariats avec des chaînes américaines spécialisées (FX, Showtime, Adult Swim…). Canal+ Séries est disponible dans la rubrique applications sur Oqee du Player Pop et dans la rubrique “Vidéo à la demande” pour la Delta.