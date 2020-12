Canal+ Séries offert 12 mois sur Freebox Pop et Delta : voici comment activer l’offre

Canal+ Séries et tout son catalogue de contenus sont dès à présent offerts pendant 12 mois aux abonnés Freebox Pop, Delta Pop et Devialet. Voici la marche à suivre pour en profiter.

Les abonnés Freebox Pop, Delta Pop et Devialet se voient proposer un joli cadeau en cette période de Noël. Le service de SVoD Canal+ Séries est offert pendant 12 mois (au lieu de 9,99 euros par mois pour 1 accès TV et 2 utilisateurs myCanal). L’offre s’arrêtera automatiquement à l’issue de la période. Contacté par Univers Freebox, l’opérateur a annoncé prévoir d’envoyer très prochainement un e-mail aux abonnés concernés pour les informer de la bonne nouvelle.

La plate-forme Canal+ Séries propose notamment un grand nombre de créations originales, dont Baron Noir, Le Bureau des Légendes, Validé, The Young Pope, Engrenages, Hippocrate ou La Flamme, mais également des séries européennes et US, dont The Americans, Sons of Anarchy, 24H Chrono, Dexter ou X-Files. Elle bénéficie par ailleurs de partenariats avec des chaînes américaines spécialisées (FX, Showtime, Adult Swim, etc.). Le service est disponible dans la rubrique applications sur Oqee du Player Pop et dans la rubrique “Vidéo à la demande” du player Delta.

Activer l’offre

Après avoir lancé Canal+ Series, l’interface affiche une page indiquant la bonne nouvelle et la nécessité d’activer l’option depuis l’Espace Abonné. Vous pourrez vous y rendre à l’aide d’un flashcode en utilisant le capteur photo de votre smartphone ou bien en saisissant l’adresse moncompte.free.fr dans le navigateur Web. “Offre réservée aux abonnés aux offres Freebox Pop et Freebox Delta pour toute 1ère souscription à Canal+ Series”, est-il d’ailleurs précisé tout en bas.

Une fois connecté à l’Espace Abonné, il suffit de se rendre dans la rubrique “Télévision”, puis “Canal+ Séries”.

Vous n’aurez alors plus qu’à cliquer sur le gros bouton rouge “J’active mon offre”.