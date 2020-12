Free annonce l’ouverture d’une nouvelle boutique et sonde les abonnés sur sa localisation

Un nouveau Free Center pointe le bout de son nez en Île-de-France, mais dans quelle ville exactement ? Deux localisations sont d’ores et dejà envisagées par l’opérateur de Xavier Niel. Aux abonnés à présent de s’exprimer.

Pas d’énigme cette fois-ci, mais un sondage. Après avoir fait travailler les méninges de ses abonnés grâce à plusieurs énigmes, Free leur demande à présent la ville qu’ils préfèreraient pour une prochaine boutique. “Déjà deux boutiques Free à l’est de Paris (Rosny et Val d’Europe). Vous la voulez où la 3ème ?”, questionne en effet le telco, avant de proposer un choix entre Ormesson-sur-Marne dans le Val-de-Marne (94) ou Torcy en Seine-et-Marne (77).

Ile-de-France : déjà deux boutiques #Free à l’est de Paris (Rosny et Val d’Europe).

Vous la voulez où la 3ème ? Free Center (@Free_Center) December 23, 2020

107 boutiques au compteur

Si l’objectif des 120 boutiques d’ici fin 2020 pour mieux quadriller le territoire et être au plus proche des abonnés a été bousculé par le contexte de crise sanitaire, et semble désormais assez compliqué à tenir, Free ne ralentit pas la cadence et s’en rapproche. Il a récemment ouvert ses 104, 105, 106 et 107e Free Centers à Beuvais (Oise), dans le centre commercial Westfield Les 4 Temps à La Défense (Paris), dans le centre commercial Westfield Forum des Halles (Paris) et à Cherbourg (département de la Manche).

Pour rappel, un Free Center est un espace de découverte et de ventes qui permet de découvrir et de souscrire aux offres Freebox dont la nouvelle Freebox Pop, mais aussi d’essayer de nouveaux smartphones et surtout de recevoir l’assistance des Free Helpers