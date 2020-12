Free garde le pied sur l’accélérateur et annonce un nouveau Free Center à travers une énigme

Free maintient le cap. L’opérateur de Xavier Niel annonce une énième ouverture de Free Center. À vous de trouver son emplacement.

Les ouvertures ou annonces d’ouverture s’enchaînent ces derniers temps. Après deux énigmes la semaine dernière pour découvrir les villes où de nouveaux Free Centers sortiront de terre, l’opérateur de Xavier Niel en publie une nouvelle sous la forme d’un rébus. D’ailleurs, les internautes ont déjà une petite idée de la réponse. Il devrait s’agir de Montuçon, commune du département de l’Allier, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Si l’objectif des 120 boutiques d’ici fin 2020 pour mieux quadriller le territoire et être au plus proche des abonnés a été bousculé par le contexte de crise sanitaire, et semble désormais assez compliqué à tenir, Free ne ralentit pas la cadence et s’en rapproche. Il a récemment ouvert ses 104, 105, 106 et 107e Free Centers à Beuvais (Oise), dans le centre commercial Westfield Les 4 Temps à La Défense (Paris), dans le centre commercial Westfield Forum des Halles (Paris) et à Cherbourg (département de la Manche).

Pour rappel, un Free Center est un espace de découverte et de ventes qui permet de découvrir et de souscrire aux offres Freebox dont la nouvelle Freebox Pop, mais aussi d’essayer de nouveaux smartphones et surtout de recevoir l’assistance des Free Helpers