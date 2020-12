Un nouveau service de SVOD désormais accessible sur Freebox Pop et mini 4K avec une promo pendant trois mois

Molotov lance aujourd’hui un nouveau service de SVOD, dédié aux plus jeunes, disponible dès à présent sur son application Android TV , accessible sur Freebox mini 4K et Pop.

La vidéo à la demande s’installe de plus en plus chez Molotov. Le service de télévision OTT lance sa plateforme dédiée aux enfants et adolescents, justement nommée “Molotov Teens & Kids”. Pour le lancement de ce nouveau service, Molotov propose une promo valable jusqu’au 18 janvier 2021 : durant les trois premiers mois, le tarif est de 2,99€/mois au lieu de 4,99€/mois. L’application Molotov est disponible gratuitement sur le Play Store des Freebox mini 4K et Pop, vous pouvez donc vous y essayer pour les fêtes.

Dans cette offre, vous retrouverez le contenu de plusieurs chaînes jeunesse, allant de Duck TV et TV Pitchoune, pour les plus petits à des contenus pour ados proposés par Boing, Toonami et Mangas. Kids & Teens sépare d’ailleurs les différents programmes par tranche d’âge. La plateforme va également intégrer les contenus SVOD de Toonami Max, Boing Max et Boomerang Max. Des négociations sont en cours avec d’autres chaînes.