Free déploie une nouvelle campagne de pub pour son réseau 5G

L’opérateur de Xavier Niel promeut sa 5G, annonçant sur le mobilier urbain proposer le “plus grand réseau 5G de France”.

Free roule des mécaniques et déploie une nouvelle campagne de publicité dans les rues. L’objectif est simple, montrer l’étendue de son nouveau réseau 5G lancé deux semaines auparavant.

Aucune mention d’offres ou des prix cassés appliqués par l’opérateur de Xavier Niel sur ces affiches. La communication est sobre et claire, avec un message précis : Free est numéro 1 en nombre de sites 5G et dispose donc du plus grand réseau de France parmi les 4 opérateurs.

La photo quant à elle, suggère que la 5G de Free peut se trouver partout, y compris en forêt, où même les écureuils vous envieront votre connexion apparemment. Une approche différente des campagnes que l’on peut apercevoir sur les réseaux sociaux ou les plateformes vidéos comme YouTube par exemple, où Free met plutôt en avant le fait de proposer la 5G sans surcoût.

Pour rappel, lors du lancement de son réseau et de ses offres, le 14 décembre dernier, l’opérateur de Xavier Niel annonçait plus de 7700 communes couvertes, soit 40% de la population avec 5 255 sites activés, dont 220 sites 3,5 GHz. Si vous souhaitez savoir si vous êtes couverts, Free propose une carte de couverture sur son site internet.

Merci à @TiinoX83