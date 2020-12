Free offre un nouveau cadeau à ses abonnés Freebox

Free et TCM Cinéma vous font profiter gratuitement de la nouvelle création originale de TCM Cinéma : le documentaire « Basic Instinct : Death, Sex & Stone, les dessous du film culte ». Direction l’AKTU Free pour en profiter.

Jusqu’au dimanche 27 décembre prochain, TCM Cinéma disponible à la carte à 2,99€/mois sur Freebox TV, offre aux abonnés Freebox sauf Pop son nouveau documentaire « Basic Instinct : Death, Sex & Stone, les dessous du film culte ».

Cette création originale revient sur la genèse et la portée de ce film mythique sorti en 1992. Au programme, des interviews exclusives du réalisateur, de Sharon Stone et Michael Douglas. Ce thriller érotique a suscité une avalanche de polémiques, on se souvient d’un jeu de jambes qui marquera l’histoire du cinéma à tout jamais.

Pour en profiter, rendez-vous sur l’AKTU Free. Avec la Freebox Révolution, allez dans le menu “Télévision” de la Home. Avec la Freebox Delta et la Freebox Mini 4k, sélectionnez l’icône “AKTU Free” depuis le menu Home.