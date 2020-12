Free Mobile : une option pratique de nouveau disponible pour les abonnés

Vous pouvez à nouveau changer de numéro de mobile en quelques clics. La fonction a été réactivée dans l’espace abonné de Free Mobile.

Avec le nouvel espace abonné Free Mobile plus clair et plus moderne lancé il y a quelques semaines, une fonction s’était retrouvée en maintenance. Elle apparaissait grisée et donc inutilisable. Il s’agissait du changement de numéro de mobile, toujours bien utile en cas de harcèlement téléphonique (ex, personne mal intentionnée, commerciaux, etc.). D’après des remontées d’abonnés et nos propres constatations, la fonction “Changer de numéro de ligne” est de nouveau opérationnelle dans l’espace abonné Free Mobile :

En seulement quelques clics, vous pouvez ainsi choisir un nouveau numéro parmi une liste de dix. Il vous en coûtera 5 euros à régler par carte bancaire. Aucun changement de carte SIM n’est nécessaire. Notez que vous ne pourrez pas changer à nouveau de numéro avant une période de 30 jours ni récupérer votre ancien numéro une fois le changement effectué.