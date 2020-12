FreeboxSMS : le système gratuit d’information de l’état de votre Freebox évolue

Le premier service de monitoring automatisé informant gratuitement par SMS et mail les abonnés Free de l’état de leur box, débarque dans une nouvelle version avec le lancement d’un chatbot et d’un système de notification.

Avec FreeboxSMS, c’est un jeu d’enfant, un texto et un mail vous alertent instantanément si votre Freebox se désynchronise ou se resynchronise. Le service nous informe aujourd’hui du déploiement d’une nouvelle version estampillée 3.0.2

Après avoir lancé un nouveau site totalement web responsive le mois dernier et permis la personnalisation du nom de votre box, Freebox SMS affiche désormais la date et l’heure dans le SMS envoyé. Le nom de la Freebox personnalisé apparaît quant à lui dorénavant dans le mail transmis.

Principale nouveauté, le développeur a mis en place un chatbot via Facebook Messenger (accessible en bas à droite sur le site) permettant “de répondre aux questions des utilisateurs qui rencontrent un soucis. Si le problème ne peut être réglé, un mail est envoyé au développeur”.

Enfin, le nouveau système de notifications se peaufine pour avertir les utilisateurs des nouveautés de FreeboxSMS directement sur Chrome, Firefox, Edge et Safari, que ce soit sur ordinateur ou smartphone.

Fort de son succès, le service déployé par un technicien itinérant de Free, a évolué l’année dernière avec une accessibilité 100% online. Depuis, plus de 150 000 SMS ont été envoyés pour plus de 70 000 coupures Freebox détectées, nous informe son fondateur. Au total plus de 1000 Freebox sont actuellement surveillées. Ce service de monitoring élaboré via la fonction Notifications SMS de Free Mobile, fonctionne avec toutes les versions de Freebox même la Pop.

Réactif, FreeboxSMS informe en moins de 5 minutes l’abonné par SMS et mail lorsque sa Freebox est désynchronisée, utile quand votre alarme est branchée à votre box.