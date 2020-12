Inarrêtable, Free va lancer une nouvelle offre spéciale

Comme toutes les semaines, Free Mobile s’apprête à dégainer une nouvelle vente privée sur le site Veepee. Rendez-vous ce 22 décembre à 19h.

Après avoir canardé une offre très spéciale la semaine dernière avec au choix un iPhone 6s, iPhone 7 ou 8 reconditionné offert, Free remet le couvert aujourd’hui sur le site d’e-commerce. Apple ne sera pas cette fois-ci à l’honneur. L’opérateur proposera son forfait 150 Go 5G (100 Go en 4G) à 19,99€/mois avec un Nokia 5.3 64 Go neuf offert. Le tout avec un engagement de 24 mois. L’offre sera valable jusqu’au samedi 26 décembre sur Veepee.