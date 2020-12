Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : lancement de la 5G à prix cassé, Disney+ débarque avec 6 mois offerts, une Freebox revient dans les offres

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Disney+ débarque chez Free. Les abonnés Freebox Pop, Delta+Pop et mini 4K peuvent désormais y accéder en direct sur leur box, via l’application ou sur le canal 132. Les 6 premiers mois sont offerts pour les détenteurs d’un player Pop, c’est top. Plus d’infos…

Devinez qui est de retour ? Free propose à nouveau la Freebox mini 4K dans ses offres, au prix de 14,99€/mois la première année. Plus d’infos…

Free a lancé “une offre spéciale Noël réservée aux abonnés Freebox et Free Mobile. Jusqu’au 9 janvier 2021, l’application de lecture en ligne permet de découvrir l’offre Youboox Premium créée pour Free avec un mois offert, puis 7.99 €/mois sans engagement. Plus d’infos…

Deuxième accord signé entre Free et un RIP cette semaine. Après avoir annoncé l’arrivée prochaine de ses offres FTTH en Bretagne, l’opérateur a annoncé hier rejoindre le réseau du Syndicat Intercommunal d’Énergie et d’E-communication de l’Ain (SIEA).L’ouverture commerciale sera effective “courant 2021” explique l’opérateur, et ses offres fibres seront alors présentes sur les 122 000 prises actuellement déployées dans le département de l’Ain. Plus d’infos…

Un nouveau service de SVOD désormais accessible sur Freebox Pop et mini 4K avec une promo pendant trois mois. Il s’agit de “Molotov Teens & Kids” accessible sur la plateforme de télévision par internet. Le tarif est de 2,99€/mois au lieu de 4,99€/mois. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free a lancé son offensive sur la 5G en cassant les prix. L’opérateur l’inclut sans surcoût et frappe fort avec un forfait 150 Go à 19,99€/mois. Les abonnés Freebox sont gâtés avec une offre data illimitée 5G à 15,99€/mois. Les abonnés Freebox Pop le sont encore plus, la tarif s’élève à 9,99€/mois pour eux. Plus d’infos…

Free a lancé sa carte de couverture 5G, découvrez si vous êtes couverts. Plus d’infos…

Nouveau forfait Free Mobile, les abonnés 4G restent à 100 Go. Plus d’infos…

Suite à la mise à jour de la boutique Free Mobile, une nouvelle promotion est apparue. Elle concerne le Xiaomi Mi 10T Lite Gris 128Go, un smartphone 5G qui a fait son apparition il y a 15 jours chez l’opérateur. La remise est de 30€ ce qui porte le tarif de 329€ à 299€ en paiement comptant. Plus d’infos…

Free a ajouté un nouveau mobile dans sa boutique en ligne. Il s’agit de Alcatel 3080G, le moins cher proposé par l’opérateur puisqu’il affiche un tarif de 39€. Plus d’infos…

Jusqu’au 21 décembre prochain, Free Mobile propose son offre “Série Free” avec 80 Go de data à 12,99€/mois pendant 1 an. Plus d’infos…

Annonces de la semaine