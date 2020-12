Nouveau forfait Free Mobile, les abonnés 4G restent à 100 Go

Avec sa nouvelle offre 5G, Free propose désormais une enveloppe de 150 Go sur son forfait à 19.99€/mois pour les non-abonnés Freebox… Mais qu’en est-il pour les abonnés 4G ?

Pour bénéficier de plus de data sur votre forfait Free, il est nécessaire de posséder un smartphone compatible 5G et d’activer l’option sur votre espace abonné. En marge du lancement de son nouveau réseau, Free augmente aujourd’hui la data de son offre à 19.99€/mois et propose 150 Go, sans surcoût contre 100 Go auparavant. Cependant, cette enveloppe est réservée aux abonnés 5G répondant à toutes les conditions pour utiliser la nouvelle génération de téléphonie mobile.

Dans sa nouvelle brochure tarifaire publiée aujourd’hui, l’opérateur de Xavier Niel apporte en effet quelques précisions sur son nouveau forfait. Pour les non abonnés Freebox, la data s’élève à 150 Go “en 5G/4G+/4G/3G avec mobile 5G“. A contrario pour ceux disposant d’un smartphone 4G, l’enveloppe reste la même, à savoir 100 Go. Pour les abonnés Freebox, la data illimitée quant-à-elle ne change pas..

Si votre seule limite pour passer en 5G est l’absence de couverture dans votre zone, mais que vous disposez déjà d’un smartphone compatible, passer au forfait 5G reste donc avantageux. Même sans réseau 5G, vous bénéficierez ainsi de 150 Go de data au lieu de 100 Go, mais en 4G.