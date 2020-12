Red by SFR lance son forfait 5G pour rivaliser avec Free Mobile

L’un après l’autre, les opérateurs dévoilent des forfaits 5G à prix cassé. Au tour de Red by SFR, avec une formule à 25 euros par mois.

La 5G ne coûtera pas forcément un bras. Free Mobile vient en effet de l’ajouter sans surcoût dans son forfait à 19,99 euros, dont l’enveloppe data passe par la même occasion à 150 Go. Elle est également proposée en illimité à 15,99 euros pour les abonnés Freebox et même 9,99 euros pour les abonnés Freebox Pop. Bouygues Telecom a récemment dégainé une série spéciale à 24,99 euros avec 130 Go.

Reb by SFR entre dans la danse. Jusqu’au 21 décembre, la marque low cost de l’opérateur au carré rouge propose ainsi un forfait 5G 130 Go à 25 euros par mois au lieu de 30. “Sans engagement, sans prix qui double au bout d’un an”, est-il d’ailleurs précisé. Similaire à celle proposée chez Bouygues Telecom, la formule comprend par ailleurs les appels, SMS et MMS en illimité. Pour la partie roaming, 13 Go sont prévus depuis l’Europe et les DOM. Plus concrètement, Red by SFR offre l’option 5G normalement facturée 5 euros sur son plus gros forfait, celui de 130 Go. Au final, c’est le même prix pour la 4G ou la 5G. Reste maintenant à avoir le smartphone compatible pour en profiter.