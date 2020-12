Free lance “une offre spéciale Noël réservée aux abonnés Free”

Avis aux abonnés Freebox et Free Mobile, Youboox, l’application de lecture de titres de presse et de dizaines de milliers de livres et BD, est disponible gratuitement le premier mois pour toute souscription à l’option.

Jusqu’au 9 janvier 2021, l’application de lecture en ligne permet de découvrir l’offre Youboox Premium créée pour Free avec un mois offert, puis 7.99 €/mois sans engagement.

“Question nouveautés, l’application donne désormais accès à un catalogue d’ebooks enrichi (Guillaume Musso, Carène Ponte…), un immense catalogue de livres audio comprenant tous les best-sellers (Stephen King, Harlan Coben, Game of Thrones…) et aussi le meilleur de la presse avec les grands quotidiens (dont L’Équipe, Libération, Le Parisien) ainsi que les magazines incontournables actu, lifestyle, mode, people (L’Express, L’Obs, Elle, Public…)”, informe Free.

Lancée en avril dernier, l’offre payante de Youboox spécialement élaborée pour les abonnés Freebox et Free Mobile, permet aussi de bénéficier de contenus exclusifs : sélections spéciales, livres audios en Anglais, et chaque mois un titre en avant-première (avant sa sortie en librairie).

Les Freenautes peuvent souscrire à cette option depuis le site internet Free ou depuis leur Espace Abonné fixe ou mobile. L’offre découverte est valable pour toute souscription de l’option “Youboox Premium pour Free” par un abonné mobile ou Freebox.