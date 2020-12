Freebox : le service multimédia P2f lance une promo et prévoit de débarquer sur le Player Pop

« P2f », le client non officiel de “Plex” spécialement conçu pour la Freebox est en promo dans le FreeStore à l’occasion des vacances de Noël.

Disponible sur Freebox Delta, mini 4K, Révolution et One, l’application P2f, client non officiel du célèbre service multimédia Plex, devrait débarquer à l’avenir sur la Freebox Pop. “Nous travaillons sur son portage”, nous informe son équipe de développement. Et d’ajouter qu’une nouvelle version 10 a été déployée récemment sur les autres box de Free. Enfin, bonne nouvelle, durant toute la période des vacances de Noël, P2f est accessible à 2€ au lieu de 3,85€, soit une réduction d’environ 50%. Celle-ci permet notamment de ne pas avoir à rentrer ses identifiants et ses paramètres à chaque utilisation. Si vous aviez déjà installé l’application sans l’acheter, la version premium vous est offerte automatiquement de manière temporaire.

Pour rappel, cette application permet d’accéder à des fichiers multimédias contenus sur son ordinateur et ce depuis n’importe où, y compris une Freebox. Vous pouvez retrouver notre tutoriel de P2f sur cette page.