Téléfoot va mettre fin à ses contrats avec Orange, Free, SFR et Bouygues, négociation en vue sur le remboursement des abonnés

Téléfoot continuera sa diffusion au moins jusqu’au 31 décembre. La chaîne va rembourser ses abonnés OTT ayant payé d’avance un abonnement d’un an. Pour ceux passés par leur opérateur, c’est l’incertitude. Mediapro doit négocier avec Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom.

C’est fait, la Ligue de football professionnel a enfin récupéré les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Le tribunal de commerce de Nanterre a validé le 22 décembre l’accord trouvé entre la LFP et Mediapro. Reste désormais à trouver un nouveau diffuseur. Si Canal et beIN Sports sont en pole position, la filiale de Vivendi semble jouer la montre, rien est encore fait. Se relancer dans une relation sérieuse avec un ex, cela peut prendre un peu de temps.

En attendant de connaître son successeur, la chaîne Téléfoot continue sa diffusion et en informe ses abonnés : « Nous continuerons à diffuser le championnat de France de football de Ligue 1 et de Ligue 2 jusqu’au 31 décembre inclus a minima ». Dans le cadre de son accord fraîchement homologué, Mediapro s’est en effet engagé à assurer les retransmissions en attendant l’arrivée d’un nouveau diffuseur.

Téléfoot reviendra prochainement vers ses abonnés pour les tenir informés de la poursuite éventuelle de Téléfoot au-delà de cette date “ainsi que des modalités de résiliation et de remboursement qui seront applicables”.

Selon Capital, la chaîne prévoit de rembourser les abonnés en OTT ayant payé d’avance un abonnement d’un an. Téléfoot compte aussi revendre ce portefeuille de clients qu’elle détient en direct. Un plan de sauvegarde de l’emploi pour licencier ses salariés sera également mené.

Restera aussi à la chaîne à résilier ses contrats avec Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom) mais aussi celui avec TF1 (marque Téléfoot). Des négociations sont prévues et s’annoncent intenses notamment sur la question des abonnés ayant payé d’avance un abonnement d’un an via leur opérateur.

Avant l’arrêt définitif de Téléfoot, l’UFC-Que Choisir vient en aide pour sa part aux abonnés en leur donnant la marche à suivre pour résilier leur abonnement. Selon l’association de consommateurs, Orange annonce déjà que la résiliation de l’option Téléfoot pour un abonnement avec engagement d’un an se fera automatiquement et sans frais lorsque la chaîne cessera sa diffusion. Il est même possible de résilier cette option depuis l’espace abonné de l’opérateur.