Choc des smartphones à 329 euros chez Free Mobile : Oppo Find X2 Lite ou Samsung Galaxy A51 ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones à 329 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes.

Aujourd’hui, nous opposons les Oppo Find X2 Lite et Samsung Galaxy A51, tous deux proposés à 329 euros, grâce à des baisses de prix. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais.

L’écran : Samsung

Dalle AMOLED et définition Full HD+ dans les deux cas, diagonales d’écran assez proches. Le Samsung remporte cette manche grâce à un poinçon plus discret que l’encoche goutte d’eau du côté d’Oppo. Une discrétion bienvenue en particulier en vidéo ou en jeu.

Notre classement :

Samsung Galaxy A51 (6,5 pouces, AMOLED, FHD+ et poinçon) Oppo Find X2 Lite (6,4 pouces, AMOLED, FHD+ et encoche goutte d’eau)

Performances en multimédia : Oppo

Processeur légèrement plus véloce, mais double de mémoire vive. L’Oppo promet plus de performances, que ce soit en multimédia ou en multitâche. Dans une autre registre, la plate-forme Snapdragon 765G du Find X2 Lite est synonyme de 5G.

Notre classement :

Oppo Find X2 Lite (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM) Samsung Galaxy A51 (processeur octa-core 2,3 GHz du chipset Exynos 9611 avec 4 Go de RAM )

La photo : Samsung

Les deux smartphones proposent de la photo 48 Mégapixels au dos et 32 Mégapixels pour les selfies. Samsung évite toutefois la tentation des capteurs photo 2 Mégapixels n’apportant pas grand-chose en termes d’expérience. Son Galaxy A51 remporte par conséquent cette manche en offrant un peu plus de polyvalence.

Notre classement :

Samsung Galaxy A51 (48/12/5/5 Mégapixels au dos, 32 Mégapixels à l’avant) Oppo Find X2 Lite (48/8/2/2 Mégapixels au dos, 32 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Oppo

Capacité de batterie similaire, mais puissance de charge qui passe du simple au double. Oppo se présente ainsi comme une solution plus intéressante, grâce à un temps de charge plus court et la possibilité de charges express bienvenues pour les gros utilisateurs.

Notre classement :

Oppo Find X2 Lite (batterie 4 025 mAh et charge 30 Watts) Samsung Galaxy A51 (batterie 4 000 mAh et charge 15 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :

Si les smartphones remportent chacun deux manches, le choix d’Univers Freebox se porte sur l’Oppo Find X2 Lite. Les manches remportées par Samsung se jouent en effet sur des aspects disons plus secondaires, mais surtout le smartphone sud-coréen fait l’impasse sur la 5G en plein lancement commercial de la technologie. Cerise sur le gâteau : des écouteurs sans-fil sont offerts avec le modèle Oppo.