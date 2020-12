Netflix est désormais disponible sur une gamme d’appareils connectés d’Amazon

En septembre, lors de l’annonce de l’Echo Show 10, Amazon avait également annoncé l’arrivée prochaine de Netflix sur les enceintes connectées. C’est désormais chose faite.

L’Echo Show d’Amazon est une enceinte connectée agrémentée d’un écran. Avec l’arrivée de Netflix, son offre de divertissement s’étoffe et vient rejoindre Amazon Prime Vidéo et Molotov qui a était déployé sur la gamme Echo Show mi-décembre.

À noter que l’application du géant du streaming sera disponible sur toute la gamme Echo Show. De l’Echo Show 5, plus petit modèle de la gamme, au dernier modèle sorti, l’Echo Show 10, ces derniers embarquent tous Alexa vous pourrez donc lancer Netflix, rechercher un programme rien qu’avec votre voix. L’arrivée de Netflix s’accompagne d’une mise à jour concernant l’interface des appareils. Cette dernière dévoilait une nouvelle page d’accueil proposant désormais des recommandations personnalisées sur les films et séries et un système de recherche plus intuitif.

Jeff Bezos, grand patron d’Amazon, indique que les utilisateurs “regardent plus de deux fois plus de contenus vidéo sur leur Echo Show en cette période de l’année par rapport à l’année dernière, notamment sur Prime Video et Molotov depuis peu”.