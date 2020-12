Microsoft et McAfee annoncent une alliance pour faire face aux logiciels malveillants

La Ransomware Task Force est une nouvelle alliance ayant pour vocation de lutter contre les attaques rançongiciels. Microsoft et McAfee font partie de la liste des sociétés prenant part à cette alliance.

Pas moins de 19 sociétés dans le domaine de la sécurité, de la technologie et organisations à but non lucratif font désormais alliance afin de former la Ransomware Task Force. La menace des rançongiciels étant en augmentation, cette coalition se concentrera sur l’évaluation des solutions de protections existantes.

Elle cherchera également à identifier les lacunes présentes dans les solutions actuelles et mettra en place une feuille de route afin que chaque société participante aborde les problèmes.

Le but espéré est de proposer une solution standardisée pour faire face aux attaques par rançongiciels. Hormis Microsoft et McAfee voici la liste des autres membres de la RTF : Aspen Digital, Citrix, The Cyber Threat Alliance, Cybereason, l’Institut CyberPeace, la Global Cyber Alliance, la Coalition pour la cybersécurité, l’Institut pour la sécurité et la technologie, Rapid7, SecurityScorecard, Résilience, Team Cymru, UT Austin Stauss Center, Stratigos Security, la fondation Shadowserver, Troisième voie et le cabinet juridique Venable LLP.

Malgré que les ransomwares ne soient pas les logiciels les plus malveillants qui existent, leur dangerosité n’est absolument pas à négliger puisque les attaques de ce type sont en hausse constamment.

“Cette criminalité transcende les secteurs et nécessite de réunir tous les acteurs concernés autour d’une table pour synthétiser un cadre clair de solutions réalisables, c’est pourquoi l’IST et notre coalition de partenaires lancent cette Task Force pour un sprint de deux à trois mois”, a déclaré lundi l’Institut pour la sécurité et la technologie.

La Ransomware Task Force compte mettre à disposition un site web à partir de janvier 2021 afin d’accéder à toutes les informations sur les membres de l’alliance et leurs rôles.

Source : ZDnet