Free annonce l’ouverture de son 98e Free Center demain

Free inaugure une nouvelle boutique et se rapproche ainsi toujours plus de son objectif.

Avec pour but d’arriver à un parc de 120 boutiques d’ici la fin de l’année, Free poursuit sa stratégie de quadrillage du territoire pour être au plus proche de ses abonnés et clients prospects. L’opérateur de Xavier Niel annonce ainsi l’ouverture, ce mercredi, d’un nouveau Free Center au centre commercial Ulis 2, dans la commune Les Ulis, dans le département de l’Essonne.

Demain, c’est l’ouverture de notre 98e boutique #Free, aux #Ulis ! 😎🤙

L’équipe est prête à vous accueillir en toute sécurité !

Retrouvez l’ensemble de nos boutiques sur https://t.co/XvMp1wLSri #Ulis2 pic.twitter.com/j5FpjShbkN Free (@free) October 13, 2020

Pour rappel, Free a récemment ouvert ses 95e, 96e et 97e boutiques à Plaisir, Bourg-en-Bresse et Paris. D’autres ouvertures sont prévues prochainement à Bordeaux (Gironde), Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et Le Chesnay (Yvelines) mais aussi à Cherbourg (Manche).