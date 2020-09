Free continue de développer son réseau de boutiques, avec l’ouverture demain d’un 96e Free Center

Et ça continue, Free inaugurera demain une nouvelle boutique à Bourg-en-Bresse.

Et de … 96 ! Un nouveau Free Center ouvrira ses portes le 02 septembre dans l’Ain, après une récente inauguration à Plaisir dans les Yvelines. Les habitants de Bourg-en-Bresse pourront retrouver leur boutique Free flambant neuve dès demain.

Demain, c’est l’ouverture de notre 96e boutique #Free, à #BourgEnBresse ! 🐔ðŸ-😎

L’équipe est prête à vous accueillir en toute sécurité !

Retrouvez l’ensemble de nos boutiques sur https://t.co/XvMp1x3tPS pic.twitter.com/3SAC2WufGY Free (@free) September 1, 2020

Free démarre bien la rentrée, ayant enchaîné les inaugurations depuis le début du déconfinement. De nouvelles boutiques sont récemment sorties de terre à Montpellier, à Blagnac en Haute-Garonne, dans le Var à Puget-sur-Argens et à Toulon , à Montesson dans les Yvelines et Niort dans les Deux-Sèvres, mais aussi Bourges dans le Cher et Evry en Essonne. Il a rattrapé ses annonces, la boutique de Bourg-en-Bresse étant la dernière sur la liste des ouvertures annoncées par le compte Twitter officiel @Free_Center.

Pour rappel, le 18 mai dernier, l’opérateur a rouvert la majorité de ses boutiques aux quatre coins de la France avec la mise en place de mesures sanitaires assurant la sécurité des visiteurs et conseillers.