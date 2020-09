Freebox TV : lancement d’une nouvelle déclinaison de BFM TV dans les prochains mois, cap sur les territoires

Une chaîne locale très regardée va passer dans une autre dimension après son rachat par Altice (SFR, BFM, RMC). Dans les prochains mois, D!CI TV deviendra BFM D!C!.

Après BFM Paris-Ile de France, BFM Lyon, BFM Grand Lille et Grand Littoral plus récemment, une nouvelle déclinaison de la première chaîne d’info en continu de France va voir le jour dans les prochains mois. “Altice a pris le contrôle de D!CI TV qui deviendra prochainement BFM D!CI et le premier exemple d’un modèle de télévision de territoires. D!CI devient ainsi pour le groupe Altice le laboratoire d’un format de télévision de proximité qui sera appelé à d’autres déclinaisons”, annonce aujourd’hui le groupe média, détenu désormais par la maison-mère de SFR.

Suivie par 70% de ceux qui la captent dans les départements des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence, D!CI TV est depuis 6 ans, la chaine locale la plus regardée de France, en 6ème position de l’audience cumulée toutes chaines confondues sur sa zone. Les deux chaînes D!CI Alpes et D!CI Provence sont actuellement disponibles sur la TNT locale et accessibles gratuitement sur les box des opérateurs (canal 930 et 940 sur les Freebox).

Altice poursuit ainsi sa stratégie de régionalisation afin de faire de l’ombre à France 3. La maison-mère de SFR s’est cette année rapprochée du premier réseau de TV locales “Vià” (22 chaînes), le CSA leur a d’ailleurs donné son accord fin mars pour la création d’une joint-venture à part égale en vue de la constitution d’un réseau de chaînes locales permettant des synergies en matière de publicité et des échanges de programmes.