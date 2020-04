Feu vert du CSA au rapprochement entre BFM TV et le 1er réseau de chaînes locales Vià

Une nouvelle étape de franchie pour BFM TV dans son idylle avec le premier réseau de chaînes locales en France.

BFM TV continue pas à pas sa régionalisation. Après BFM Paris, Lyon, Grand Lille TV et Grand Littoral plus récemment, la première chaîne d’info en continu dans l’hexagone compte bien accélérer sa régionalisation avec le lancement d’une dizaine de déclinaisons dans les grandes villes d’ici 2021. Autre projet de taille pour sa maison-mère Altice, se rapprocher du réseau de chaînes locales Vià lancé en 2018, et comptant aujourd’hui une vingtaine de chaînes réparties sur toute la France. En décembre, Altice France était alors en passe de s’emparer de 50% de ce réseau, “les derniers détails d’un protocole ­d’accord ont été discutés jeudi et une annonce officielle sera faite début décembre. La nouvelle entité devrait s’appeler BFM Vià Régions”, a indiqué le JDD.

Le CSA donne son feu vert

Aujourd’hui, le rapprochement se précise puisque selon La Lettre de l’Expansion, le CSA aurait donné son feu vert le 27 mars à la création d’une société commune à part égale entre BFMTV et le réseau Vià. Cette dernière permettra des synergies en matière de publicité et des échanges de programmes.

L’ambition de BFM est ainsi de mettre en place un véritable réseau de chaînes locales, pour plus de réactivité, de quoi faire réagir TF1 qui négocie actuellement avec 15 chaînes locales pour contrer l’offensive. Alliance sans précédent dans l’histoire du PAF, “Vià” se présente comme une alternative aux chaînes d’info nationales. Celui-ci vise à regrouper la quasi-totalité des chaînes locales de France pour toucher plus de 30 millions de Français.

Source : La Lettre de l’Expansion vià La Lettre de l’audiovisuel