Canal+ met fin à Disney Cinéma au profit de Disney+… qui n’est pas encore disponible sur les box

Jusqu’à pésent incluse dans le Pack Ciné Séries et Intégrale de Canal+, la chaîne Disney Cinéma vient de cesser sa diffusion

Clap de fin pour « La chaîne du grand cinéma pour toute la famille ». Canal+, distributeur exclusif des chaînes Disney, a décidé d’arrêter la diffusion de Disney Cinéma “au profit de Disney +”, avait annoncé l’assistance Canal. Un arrêt prématuré puisque Disney+ n’est pas encore disponible sur les box, même si les abonnés qui disposaient de la chaîne Cinéma du groupe Disney peuvent accéder au service de streaming via l’application.

Lancée en 2007, l’ex-Disney Cinemagic, a été retirée des offres Canal ce mardi 7 avril. La chaîne était incluse dans le Pack Ciné Séries de la filiale de Vivendi et disponible dans la zapliste de Freebox TV (canal 105) mais uniquement accessible pour les abonnés disposant d’une offre Canal incluant la chaîne.

On peut s’étonner de cette décision, alors que Disney Cinéma proposait les contenus aujourd’hui disponible sur Disney+, qui, lui, n’est pas accessible directement sur les box (sauf les box sous Android TV comme la Freebox Mini 4k). On constate d’ailleurs sur la capture ci-dessous que la grille des programmes de Disney Cinéma était déjà prévue. Seule consolation, une chaîne linéaire Disney+, disponible sur le canal 16 de l’univers canal+, diffuse des films du studio américain, mais uniquement durant à partir de 19h30 et durant 4 heures.