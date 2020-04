Canal+ répond à toutes les questions et problèmes d’accès à Disney+

Comme prévu, Disney plus a été lancé ce mardi. De nombreux abonnés Canal+ ont accès dès à présent à ce service de streaming en particulier ceux disposant des offres Intégrale, Intégrale+ et Pack Ciné Séries qui bénéficient d’un accès à Disney+ inclus dans leur abonnement. S’agissant des abonnés engagés aux offres pack Famille et pack Canal+, la gratuité durera un an.

Les abonnés Canal+ concernés ne peuvent toutefois disposer de Disney+ directement depuis leur box, sauf s’ils disposent d’une Freebox Mini 4K ou d’une Bbox Miami, en téléchargeant l’application sur le Play Store. Afin de répondre aux abonnés qui disposent de Disney+ et ne savent pas comment y accéder, mais également à la surcharge constatée de l’espace client, Canal+ vient de publier une Foire aux Questions :

Faut-il créer un compte sur DISNEY+ ?

Afin de pouvoir accéder à DISNEY+, il faut impérativement créer un compte. Pour cela, vous devez passer par le lien d’activation que vous trouverez sur l’email envoyé par CANAL+, ou via l’ESPACE CLIENT, à la rubrique “Compte” / “Mes comptes tiers” ou en cliquant directement sur un contenu DISNEY+ depuis le site www.canalplus.com.

Quand vais-je recevoir l’email d’activation ?

Les emails d’activation seront envoyé tout au long de la journée du 7 avril 2020. Vous pouvez néanmoins activer DISNEY+ en vous rendant directement sur votre ESPACE CLIENT, à la rubrique “Compte” / “Mes comptes tiers” ou en cliquant directement sur un contenu DISNEY+ depuis le site www.canalplus.com.

Est-ce que je suis éligible à DISNEY+ vu que je n’ai pas reçu le mail d’activation ?

Pas de panique, vous ne l’avez peut être pas encore reçu. Pour être certain de votre éligibilité, vous pouvez vous rendre sur la page d’accueil de votre ESPACE CLIENT. Une bannière DISNEY+ vous indiquera si le service DISNEY+ est inclus dans votre abonnement le cas échéant.

EN SAVOIR+

Pourquoi je n’ai pas accès à l’ESPACE CLIENT ?

Submergés par les demandes d’activation DISNEY+, nous nous excusons auprès de nos abonnés qui rencontrent actuellement des problèmes pour accéder à l’ESPACE CLIENT. Nous faisons tout notre possible pour écourter votre attente. Résolution dans les prochaines heures.

Suivez l’évolution de l’accessibilité à votre ESPACE CLIENT depuis la rubrique Infos Incidents du site CANAL+ Assistance.

Pourquoi ai-je un écran sur mon décodeur TV disant que DISNEY+ arrive à 19h30 ?

Ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez déjà activer et accéder à DISNEY+ en passant par l’email d’activation que vous avez reçu de notre part ou via votre ESPACE CLIENT, à la rubrique “Compte” / “Mes comptes tiers” ou en cliquant directement sur un contenu DISNEY+ depuis le site www.canalplus.com.

Par ailleurs, à partir de 19h30, vous pourrez accéder à une chaîne proposant un aperçu des contenus de DISNEY. Vous accédez à cette chaîne car l’application DISNEY+ n’est pas disponible directement sur votre décodeur TV.