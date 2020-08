Le réseau de Free Centers continue de s’étendre avec l’ouverture demain d’une 95e boutique

L’opérateur de Xavier Niel ouvrira dès demain son 95e Free Center dans les Yvelines.

Les 100 boutiques ne sont plus très loin. Après une ouverture début août à Montpellier, l’opérateur inaugurera une nouvelle boutique dès demain à Plaisir en Île-de-France. Une ouverture attendue depuis le début de l’année, puisque l’opérateur avait publié en janvier, comme à son habitude, une petite énigme pour teaser son arrivée dans la ville de plaisir, avec une simple phrase sur fond noir : “Plaisir partagé, n’est plaisir qu’à moitié”. Les habitants de cette ville pourront ainsi, dès le 27 août, se rendre au centre commercial Grand Plaisir pour poser leurs questions aux Free Helpers.

Demain, c’est l’ouverture de notre 95e boutique #Free, à #Plaisir ! 😎😍

L’équipe est prête à vous accueillir en toute sécurité !

Free (@free) August 26, 2020

Free enchaîne les inaugurations depuis le début du déconfinement. De nouvelles boutiques sont récemment sorties de terre à Blagnac en Haute-Garonne, dans le Var à Puget-sur-Argens et à Toulon , à Montesson dans les Yvelines et Niort dans les Deux-Sèvres, mais aussi Bourges dans le Cher et Evry en Essonne. Et ce n’est pas fini puisque plusieurs autres inaugurations sont encore attendues, notamment à Bourg-en-Bresse dans l’Ain.

Pour rappel, le 18 mai dernier, l’opérateur a rouvert la majorité de ses boutiques aux quatre coins de la France avec la mise en place de mesures sanitaires assurant la sécurité des visiteurs et conseillers.