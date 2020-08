Free Ligue 1 Uber Eats s’invite sur Instagram

En bref, lancé la semaine dernière, le nouveau service Free Ligue 1 Uber Eats se lance sur Instagram.

Après avoir lancé son compte Twitter fin juillet pour communiquer autour de son arrivée sur les Freebox et sur smartphone, le nouveau service Free Ligue 1 Uber Eats se dote désormais d’un compte Instagram visiblement pour relayer les infos sur ses contenus d’une manière plus léchée et graphique que sur les réseau traditionnels. Pour l’heure, peu de posts si ce n’est un spot publicitaire du service se revendiquant comme un média à part entière.

Pour rappel, Free Ligue 1 Uber Eats permet d’accéder aux extraits de tous les matchs du championnat en quasi-direct mais aussi aux résumés des rencontres et à plusieurs contenus exclusifs prometteurs comme U-Foot, le Bureau des Stats, des interviews à chaud dans “Cadré”, des web-séries, des podcasts inspirés, le tout sur un ton décalé.