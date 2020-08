Canal+ détaille la durée de la mise au clair de ses chaînes sur les Freebox

Les chaînes Canal+ seront disponibles gratuitement sur certaines Freebox jusqu’à samedi prochain.

Hier soir, les chaînes Canal+, Canal+ Cinema, Family, Décalé, Séries et Sport ont été mises au clair pour les abonnés Freebox Révolution, Delta, One et mini 4K mais pas Pop.

Contacté par Univers Freebox, Canal+ nous a indiqué que les chaînes seront disponibles, sans surcoût, jusqu’au samedi 29 août, à 12h.