Les chaînes Canal+ en clair sur la Freebox

Dans l’attente d’une officialisation…

Les chaînes Canal+ sont actuellement diffusées en clair sur certaines Freebox. Selon, nos constatations et des remontées d’abonnés, Canal+, Canal+ Cinema, Family, Décalé, Séries et Sport sont disponibles gratuitement sur les Freebox Delta, One, Révolution et Mini 4K mais ne sont pas accessibles à l’heure actuelle sur la Freebox Pop (sans TV By Canal). Ce qui est compréhensible, les diverses déclinaisons de Canal+ (hormis la chaîne originale et sa version décalée) n’étant accessibles que sur MyCanal et pas sur l’interface TV Oqee, un abonnement est donc quoiqu’il arrive nécessaire pour y accéder.

Univers Freebox a contacté Free et Canal+ pour savoir précisément quelles offres et quels abonnés sont concernés par cette mise au clair, ainsi que sa durée. En attendant, n’hésitez pas à témoigner dans les commentaires de cet article : avez-vous accès à ces chaînes sans surcoût ? Et sur quelle Freebox ?