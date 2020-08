Le saviez vous ? Free Mobile propose une carte de couverture interactive à l’adresse et de trouver ses antennes en panne

Certains abonnés Free Mobile l’ont peut-être loupé, l’opérateur propose une carte interactive de son réseau mobile. Elle permet de connaître le niveau de couverture à une adresse donnée.

Si vous déménagez ou envisagez de souscrire à un forfait Free Mobile, voici un outil pratique proposé sur le site de l’opérateur mobile dans la rubrique “Disponibilité du service Free Mobile”. Il s’agit d’une carte interactive fournissant des informations concernant la couverture réseau disponible. Un filtrage permet en effet d’afficher la couverture par technologie (2G, 3G avec Free ou avec l’itinérance Orange et 4G), tandis qu’une légende de couleurs donne le niveau de couverture (aucune, limitée, bonne ou très bonne).

On peut rechercher une localisation en naviguant sur la carte à l’aide de la souris, en zoomant/dézoomant ou en saisissant une adresse dans un champ dédié.

Attention, “les informations sur la couverture sont délivrées à titre indicatif et n’ont pas valeur contractuelle. Les zones de couverture sont simulées de manière informatique, il est donc possible que certaines imprécisions existent”, tempère Free Mobile. Ainsi, la couverture peut varier dans le temps, en raison de nombreux facteurs à savoir la saison, les conditions météorologiques, le nombre d’utilisateurs, l’apparition d’un obstacle… Sans oublier que la couverture à l’intérieur des bâtiments peut être altérée en fonction des matériaux de construction utilisés, la présence de fenêtres et la localisation du téléphone à l’intérieur du bâtiment. En somme, cette carte présente une estimation moyenne de la couverture à l’intérieur des bâtiments.

Accéder aux antennes-relais en maintenance

Sur la même page, l’opérateur permet également en un simple clic de savoir quels sites 3G et 4G de Free Mobile sont momentanément en panne depuis 24h, c’est d’ailleurs une obligation donnée par l’Arcep aux opérateurs. Les sites mobiles exploités par un opérateur tiers, notamment en zone blanche ou dans le cadre du programme de couverture ciblée, ne sont pas listés ici. La mise à jour des données est effectuée plusieurs fois quotidiennement. Pour trouver une antenne-relais défectueuse, il suffit alors d’entrer son code postal ou de télécharger la liste complète.