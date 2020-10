SFR revoit totalement ses offres internet et modifie ses prix

Un an après le lancement de sa SFR Box 8, l’opérateur au carré rouge la propose enfin dans des offres dédiées. C’est aussi l’occasion pour lui de mettre fin à son abonnement “Premium” et de revoir ses tarifs, entre hausse et baisse.

Qui dit nouvelle saison, dit nouvelle formation pour SFR. Depuis ce matin, la filiale d’Altice propose une nouvelle grille tarifaire étroitement liée à une refonte de ses offres. L’opérateur fait le tri et abandonne sa box Premium.

Pourtant, quatre offres doublées sont désormais proposées au lieu de trois précédemment. Proposée jusqu’à présent en option avec n’importe quelle offre moyennant 7€ de plus mensuellement, son player SFR box 8 Xperience comprenant WiFi 6, enceinte connectée, compatibilité Dolby Atmos et assistants vocaux, fait désormais partie intégrante de deux offres distinctes.

La première, “SFR box 8” est facturée 27€/mois pendant un an puis 40€/mois en ADSL et 45€/mois en fibre ou en câble. La seconde baptisée “SFR Power box 8” devient l’abonnement le plus haut de gamme, lequel est proposé au tarif de 32€/mois la première année, puis 45€/mois en ADSL et 50€/mois en FTTH ou FTTB. Le différentiel reste le même qu’auparavant en matière de prix avec les offres classiques SFR box et Power comprenant quant à elles un player de génération précédente et moins de débit fibre par exemple.

Le prix de l’offre SFR Power augmente la première année mais baisse ensuite

Autre changement dans la nouvelle refonte des offres, l’offre SFR Power voit son prix augmenter de 2€ la première année, et passe à 25€/mois pendant un an quelque soit la technologie demandée. Après un an, le tarif baisse à son tour de deux euros, soit 38€ au lieu de 40 en ADSL, et 43€ au lieu de 45 en fibre ou en câble. Bon point, SFR fait un geste à ses abonnés fidèles et leur permet de faire des économies à condition de rester !

Fin de la box SFR à 15€/mois

Enfin, l’offre d’entrée de gamme SFR Box proposée à 15€/mois est désormais de l’histoire ancienne. L’opérateur a décidé d’augmenter son prix de 5€ la première année, soit à 20€ pendant 1 an que ce soit en ADSL ou fibre. Au-delà, le tarif ne change pas. Les services inclus également. Après Free, c’est au tour de SFR de ne plus proposer d’offre en dessous de 20€.

Source : Ariase