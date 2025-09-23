Un service promu chez Free disparaît, certains abonnés Free Mobile écartés d’une innovation… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Quelques abonnés Free Mobile déçus…

Après avoir surpris le 16 septembre en lançant le 1er VPN intégré à un réseau mobile inclus pour ses abonnés Série Free et forfait 350 Go, Free facilite l’activation de ce nouveau service. L’opérateur a dans un premier temps déployé une nouvelle mise à jour Android avant de faire de même dans la nuit sur iOS (version 2.9). La marche à suivre est très simple, il suffit de se rendre dans la rubrique “Mon Compte”, puis ‘Mes Options” et enfin de cliquer sur Free mVPN et d’activer le service. Cependant, certains abonnés étant passé par Veepee sont un peu déçus de ne pas y avoir droit…

Pourquoi s’attaquer à Free Mobile en particulier ?

Le député PS Thierry Sother a annoncé la semaine dernière avoir saisi l’Arcom après le lancement très remarqué cette semaine par Free Mobile d’un VPN gratuit pour ses abonnés mobiles, qu’il juge de nature à contourner l’obligation de vérification de l’âge sur les sites pornographiques. Mais la question se pose cependant : pourquoi ne pas s’attaquer également à tous les autres VPN gratuits ?

Sacrée déception pour Qiara

Coup dur pour les utilisateurs de Qiara. Lors d’une audience du 17 septembre 2025, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a constaté l’absence de solution permettant la poursuite de l’activité de la société. Sauf retournement de situation, la liquidation judiciaire devrait être prononcée le 16 octobre 2025, entraînant la cessation immédiate de tous les services.

Canal+ en Live est sur Oqee, mais avec des limites

Oqee by Free poursuit le déploiement de ses nouveautés. Après l’arrivée récente de Canal+ en direct sur iOS, l’application annonce désormais la disponibilité de la chaîne Canal+ en Live sur Android pour les abonnés Freebox Ultra. La disponibilité a été confirmée via le compte officiel X d’Oqee. Cependant la chaîne est encore un peu limitée en termes de fonctionnalité.

Est-ce que ça va tant changer avec RMC Life ?

Le régulateur de l’audiovisuel vient d’autoriser le changement de contrôle de la chaîne Chérie 25 au profit de CMA Media, filiale du groupe CMA CGM. La chaîne adoptera officiellement le nom de « RMC Life » dès le 1er octobre 2025 sur le canal 25 de la TNT. Mais la question se pose : est-ce que la chaîne sera intéressante ?

