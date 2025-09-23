TV d’Orange : nouvelle vente flash pour les abonnés Livebox, près de 50 chaînes à moitié prix

Orange lance une offre spéciale à destination de ses abonnés Livebox. Jusqu’au 28 septembre 2025, il est possible de souscrire au Bouquet Divertissement pour seulement 7,99 € par mois pendant 2 mois, avant de repasser au tarif habituel de 15,99 € par mois. Une promotion limitée dans le temps, idéale pour enrichir son expérience télévisuelle sans engagement.

Le Bouquet Divertissement réunit une large sélection de chaînes et de services de vidéos à la demande pour toute la famille. Cinéma, séries, divertissement, documentaires, programmes jeunesse, musique, culture ou encore sciences : les thématiques sont nombreuses et variées. Les amateurs de fiction peuvent profiter des chaînes CINE+ OCS et Paramount Network, qui proposent des films en exclusivité dès six mois après leur sortie en salles, ainsi que des séries inédites françaises et internationales. Les passionnés de divertissement retrouveront des chaînes comme Paris Première, Comédie+ ou encore MTV, tandis que les curieux pourront explorer une programmation riche en découvertes avec National Geographic, Histoire TV ou Science & Vie TV.

Les familles ne sont pas oubliées grâce à un vaste catalogue jeunesse disponible sur TFOU Max et GulliMax, sans compter les chaînes dédiées aux plus jeunes telles que Boomerang ou Nickelodeon Junior. Les amateurs de musique disposent également d’une sélection variée, avec par exemple Trace Urban, MCM ou Mezzo. À cela s’ajoute un service de replay pour revoir ses programmes favoris et la possibilité de profiter des contenus sur tous ses écrans : télévision, mobile, tablette ou ordinateur.

L’abonnement est sans engagement et peut être résilié à tout moment. Toutefois, cette vente flash est réservée aux abonnés Livebox qui ne disposent pas déjà du Bouquet Divertissement, ni des formules intégrant CINE+ OCS, Intense, Disney+ Standard ou Netflix Standard. Les clients ayant récemment obtenu une remise après une résiliation ne sont pas éligibles non plus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox