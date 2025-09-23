Free Pro intègre les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max à son catalogue pour les entreprises

Les nouveaux iPhone 2025 arrivent chez Free Pro : les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max sont désormais proposés pour équiper les flottes mobiles des pros, via la boutique “Téléphones” de l’opérateur B2B.

Free Pro référence désormais la gamme 2025 d’Apple dans sa boutique en ligne. Les iPhone 17 (noir et brume), 17 Pro et 17 Pro Max (Orange cosmique et bleu intense) sont proposés en achat comptant aux tarifs suivants (prix HT) : iPhone 17 à 849 €, iPhone 17 Pro à 1 159 € et iPhone 17 Pro Max à 1 289 €, chacun avec une éco-contribution de 3,07 €. Ces modèles sont disponibles en achat comptant uniquement, l’offre de location de l’opérateur n’étant pas proposée pour les smartphones de la marque à la pomme. L’iPhone Air 100% eSIM n’est pas encore commercialisé par Free Pro, son entrée dans la boutique est prévue d’ici la fin de l’année, lorsque l’opérateur lancera la carte SIM virtuelle dans ses offres.

