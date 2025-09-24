Fin de l’ADSL : la crainte d’une coupure de réseau totale chez certains Français si tout n’est pas organisé parfaitement

Ne laisser aucun foyer sur la touche, sans connexion, c’est la mission d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom. La bascule vers le 100% fibre en France est scrutée de près. Les risques sont bel et bien là.

À l’horizon 2030, le réseau cuivre aura laissé place à la fibre. Dans un entretien à La Tribune, Patrick Chaize, sénateur de l’Ain et président de l’Avicca, alerte : sans préparation millimétrée de la bascule vers la fibre, certains foyers pourraient être privés de connexion. Il prévient : « Si nous ne préparons pas correctement cette migration, nous risquons de voir des coupures de service et des retraits économiques dans certaines zones » ; d’où la nécessité d’informer et d’accompagner les usagers, en particulier dans les territoires les plus délicats.

L’association qui regroupe les collectivités engagées dans le numérique, appelle par ailleurs à traiter les raccordements dits « complexes » nécessitant des travaux supplémentaires (fourreaux, poteaux, génie civil) pour amener la fibre. Chaize salue des pistes législatives (il cite des initiatives parlementaires, dont celles d’Éric Bothorel) pour simplifier et financer ces situations, à condition de ne pas alourdir les coûts pour les opérateurs et de rester durable. Dans le même, le président de l’Avicca estime qu’il est aujourd’hui primordiale de sécuriser le modèle des RIP à l’heure où certaines collectivités signalent des tensions financières sur leurs réseaux d’initiative publique. L’association appelle l’État à fixer des orientations claires et à adapter les modèles tarifaires afin de garantir la pérennité de ces infrastructures publiques qui portent, souvent, la desserte des zones rurales.

Comment Orange et les opérateurs annoncent la fin du cuivre (et de l’ADSL)

La fermeture se déroule par lots de communes, avec un cadre strict imposé à Orange par l’Arcep : préavis par défaut de 36 mois entre l’officialisation du lot et les jalons de fermeture, et au moins 12 mois entre la fermeture commerciale (arrêt des nouvelles ventes sur cuivre) et la fermeture technique (coupure effective). Orange doit en outre partager des fichiers de suivi (trajectoire, locaux non raccordables) et informer collectivités et opérateurs. Côté usagers, l’information passe par des courriers et/ou e-mails envoyés par les opérateurs commerciaux ; le site MaConnexionInternet affiche aussi la situation cuivre/fibre à l’adresse. À l’échelle nationale, le 31 janvier 2026 marquera la fermeture commerciale de toutes les offres cuivre (plus aucune nouvelle souscription ADSL/VDSL/SDSL), avant l’extinction complète fin 2030.

Dans sa communication grand public, Orange détaille le calendrier par phases, publie une carte des communes concernées et renvoie vers des conseils pratiques ; l’opérateur indique prévenir ses clients « par courrier et/ou par email » au moment opportun pour la migration.

SFR enclenche la fin de la TV par ADSL sur des zones dès le 30 octobre

Signal fort de la bascule, SFR mettra fin à la télévision via ADSL dans certaines zones à partir du 30 octobre 2025. Les clients concernés sont aussi avertis par e-mail d’une intervention réseau et d’une possible interruption temporaire ; la TV bascule vers une solution OTT (Connect TV) avec un bouquet de chaînes réduit, et une résiliation sans frais est mentionnée pour les abonnés qui le souhaitent. Cette mesure illustre la stratégie progressive de retrait des services adossés au cuivre.

Une campagne TV nationale pour accélérer la bascule

Pour préparer les esprits et inciter au passage à la fibre, cinq opérateurs d’infrastructures (Altitude Infra, Axione, Lumière – ex-TDF, Orange Concessions, XpFibre) ont lancé, le 11 septembre 2025, une campagne TV commune coordonnée par InfraNum sous la bannière « La fibre prend la relève ». Objectif : expliquer la fin inéluctable du cuivre et rassurer sur les solutions de substitution.

