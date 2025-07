Les limites des offres Freebox “tout compris”, comment améliorer Freebox Connect ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Il reste toujours des choses à faire sur Freebox Connect !

L’application Freebox Connect, indispensable pour gérer sa Freebox et son WiFi, vient de recevoir une mise à jour sur TestFlight. Au programme, plusieurs nouveautés notables qui améliorent l’expérience utilisateur. On note par exemple l’arrivée d’un clavier virtuel, qui permet de saisir plus rapidement du texte avec la télécommande virtuelle sur les Freebox Révolution et Devialet. Les développeurs annoncent également une nouvelle redirection vers Oqee permettant d’accéder directement aux programmes TV directement depuis l’application. Autre petite nouveauté : il sera possible d’activer ou désactiver la LED du Server directement depuis l’application. Une assez bonne nouvelle, mais qui ne ravit pas forcément tout le monde : il reste toujours des moyens d’améliorer l’application ! Nos lecteurs ont souvent des idées pour cela…

Le pire, le moins bon, comment le prendre ?

L’Arcep a publié les résultats de sa campagne du 2ème trimestre 2024 sur la qualité des services mobiles en métropole qui s’est déroulée entre mai et juillet 2024. A la suite de cette publication, Free a publié un communiqué de presse dans lequel il se félicite de “l’excellente qualité de ses services mobiles et indique que cette étude “montre que la qualité globale des, services mobiles de Free se maintient à un excellent niveau.

Comme le précise Free, l’analyse détaillée des résultats de la campagne 2024 de l’Arcep montre que Free se classe à la 1ère ou 2ème place ex aequo sur plus de la moitié des indicateurs, soit 147 indicateurs sur 258 au total. Pour les axes de transport, les zones rurales et dans les villes de taille moyenne, Free se classe 1er ou 2ème sur 68 % des indicateurs. Dans les zones rurales et les villes de taille moyenne, Free enregistre des performances remarquables sur les débits descendants et montants et sur le streaming vidéo, se classant ainsi 1er ou 2ème pour près de 95 % des indicateurs correspondants. Mais au classement général, il n’est pas forcément indiqué comme le plus performant. La question se pose alors : est-ce le pire réseau, ou simplement celui qui est un peu moins bon que le reste ?

Les offres Freebox tout inclus qui empêchent de faire du “à la carte”

Lors de sa conférence Prime Video Engage à Culver City, Amazon a insisté sur un message central à destination de ses partenaires et futurs partenaires de contenus : les abonnés qui partent finissent souvent par revenir. En effet, Amazon a transformé Prime Video en véritable place de marché du streaming. Plutôt que de proposer un bouquet figé, la plateforme permet aux utilisateurs de s’abonner à la carte à des services tiers comme HBO Max, Paramount+, ou encore Crunchyroll, tout en centralisant la facturation. Et les chiffres sont assez surprenants : 1 abonné sur 5 revient dans les 4 mois après avoir annulé un service. 1 sur 3 revient dans l’année, selon lui, « ils ne résilient pas vraiment, ils mettent en pause. » Une manière de faire des économies par exemple, mais qui n’est pas simple pour toutes les offres incluses dans un abonnement Box.

Canal s’en va, et si tout n’était qu’une question de prix ?

Après des semaines de discussions avec la Ligue de football professionnel, Canal+ annonce qu’il ne distribuera pas la future chaîne de la Ligue 1. En cause : des désaccords profonds sur le prix de l’abonnement, un manque de garanties sur les droits diffusés et un climat de méfiance hérité des échecs passés. Alors que l’offre pour la chaîne de la LFP est encore attendue, la grande question qui se pose demeure : quel sera le tarif ?

Ne mélangeons pas tout.

Bouygues Telecom informe certains abonnés B&You d’une modification automatique de leur forfait, accompagnée d’une hausse de 2 euros par mois. Présentée comme un enrichissement, cette évolution inclut quelques options supplémentaires, mais reste contestable pour de nombreux utilisateurs. Une pratique souvent décriée mais attention à ne pas tout mélanger :une augmentation automatique sur une offre qui est présentée à tarif fixe n’a rien à voir avec une offre intermédiaire proposant un prix différent la première année, lorsque c’est directement annoncé.

