Orange se lance dans la défense avec une direction dédiée aux enjeux de sécurité et de souveraineté numérique

Porté par l’essor des technologies critiques et les besoins croissants en cybersécurité, Orange crée une Direction Défense & Sécurité au sein d’Orange Business. Cette nouvelle entité regroupe plusieurs centaines d’experts pour accompagner la transformation numérique des acteurs civils et militaires, en misant sur des infrastructures souveraines, la résilience des réseaux et l’intelligence artificielle.

Dans un contexte de réarmement généralisé et de numérisation croissante des fonctions régaliennes, Orange annonce la création d’une Direction Défense & Sécurité (DD&S), intégrée à Orange Business. Ce mouvement stratégique s’inscrit dans le plan Lead the Future et marque une nouvelle étape dans le repositionnement du groupe sur des verticales à forte valeur souveraine.

Un appui aux institutions civiles et militaires

La nouvelle entité a pour mission de fournir des solutions souveraines, résilientes et sécurisées aux ministères, opérateurs et industriels de la Défense et de la Sécurité intérieure, en France comme en Europe. Orange y voit un domaine à fort potentiel, où l’expertise numérique devient aussi essentielle que les capacités matérielles traditionnelles.

Nassima Auvray, nommée à la tête de la direction, souligne l’importance de cette convergence : « Je suis fière de porter cette ambition stratégique, qui rassemble une équipe pluridisciplinaire de plusieurs centaines d’experts engagés à concevoir des solutions souveraines, résilientes et à haute valeur ajoutée. […] Nous sommes idéalement positionnés pour répondre à l’évolution rapide des besoins de ce secteur hautement spécialisé qui a besoin de se nourrir de solutions issues du monde civil. »

Orange Business entend notamment répondre à des besoins critiques : connectivités résilientes, hybridation des réseaux civils et militaires, hébergement de données sensibles, communications d’urgence, cybersécurité, intelligence artificielle et même technologies quantiques à terme. Une ambition servie par une infrastructure robuste : 45 000 km de fibre optique terrestre, 450 000 km de câbles sous-marins, plus de 2 500 antennes satellites, et la meilleure couverture 5G en France selon l’opérateur.

Une filiale qui regroupe des expertises jusque-là dispersées

Jusqu’ici, les activités d’Orange dans ces domaines étaient éclatées entre plusieurs entités : services de télécoms aux institutions, cybersécurité, cloud, intégration de systèmes… La création de la DD&S permet de structurer l’offre et de garantir une chaîne de valeur complète, du déploiement à la maintenance, en passant par l’innovation, l’intégration, la conformité réglementaire et la qualité de service.

La direction pourra également compter sur Orange Cyberdefense, qui apporte une expertise de pointe en cybermenaces, détection, réponse aux attaques et renseignement cyber, y compris dans des contextes militaires.

Pour Aliette Mousnier-Lompré, directrice générale d’Orange Business, il s’agit d’un virage stratégique : « La défense et la sécurité sont des secteurs complexes et exigeants, qui nécessitent une approche spécialisée, des expertises dédiées et une compréhension fine des enjeux de souveraineté et de résilience. […] Nous avons fait le choix de créer cette direction pour mettre la puissance technologique et l’excellence opérationnelle d’Orange Business au service des acteurs clés de ce secteur en pleine expansion. »

Orange entre sur un marché où des acteurs comme Thales, Capgemini ou Sopra Steria sont déjà solidement implantés. Mais l’opérateur mise sur ses partenariats stratégiques et son ancrage souverain (avec un État actionnaire à 23 %) pour se faire une place. L’un des exemples les plus emblématiques reste le contrat remporté en 2024, en tandem avec Hewlett Packard Enterprise, pour la construction du supercalculateur de l’Agence ministérielle pour l’intelligence artificielle de défense. Installé à Suresnes, cet outil classifié, présenté comme « le plus puissant d’Europe » par le ministère des Armées, entrera en service d’ici la fin de l’année.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox