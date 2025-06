Bouygues Telecom augmente automatiquement le prix de certains forfaits B&You pour ses abonnés

Bouygues Telecom informe certains abonnés B&You d’une modification automatique de leur forfait, accompagnée d’une hausse de 2 euros par mois. Présentée comme un enrichissement, cette évolution inclut quelques options supplémentaires, mais reste contestable pour de nombreux utilisateurs.

Certains abonnés B&You ont récemment été informés par Bouygues Telecom que leur forfait allait évoluer automatiquement vers une nouvelle formule baptisée « B&You Max ». Derrière cette transition se cache une hausse de tarif : 2 euros de plus par mois, ce qui représente une augmentation significative pour les forfaits d’entrée de gamme à moins de 10 €.

Pour justifier ce changement, l’opérateur met en avant plusieurs ajouts à son offre. Les clients concernés bénéficieront notamment de 20 Go de données supplémentaires utilisables en Europe et dans les DOM, ainsi que de la « vitesse de la 5G ». Un argument étonnant, sachant que les anciens forfaits comprenaient déjà l’accès à la 5G.

Ce « réajustement » – que Bouygues Telecom qualifie d’« enrichissement » – ne répond pas forcément aux attentes des utilisateurs, qui auraient pu eux-mêmes opter pour une formule plus adaptée s’ils en avaient eu le besoin. L’opérateur impose donc un changement dont la valeur ajoutée reste discutable pour une majorité d’abonnés.

Le passage à B&You Max se fera sans réengagement et sans intervention de la part des clients. Le premier mois de transition sera offert, la hausse ne s’appliquera donc qu’à partir de la facture d’août. Heureusement, les abonnés conservent la possibilité de refuser cette évolution. Un lien présent dans l’email reçu permet de revenir à l’ancienne offre via l’Espace Client. Il est également possible de contacter un conseiller au 1064. La démarche doit être effectuée avant le 2 septembre 2025. Certains abonnés affirment cependant que le lien présent dans le mail ne fonctionne pas, il serait donc peut être nécessaire de directement contacter votre opérateur pour annuler cette offre. De plus, vous pouvez également résilier sans frais si vous le désirez.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox