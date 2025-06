Les smartphones Android bientôt capables de vous protéger contre les fausses antennes mobiles

Android 16 veut protéger les utilisateurs contre les fausses antennes-relais qui peuvent être utilisées contre vous.

La dernière version du système d’exploitation mobile de Google intègre une nouvelle fonctionnalité de sécurité visant à détecter les antennes-relais factices. Un ajout discret, mais potentiellement décisif pour la protection des données personnelles.

Par défaut, les smartphones se connectent automatiquement aux antennes 2G, 3G, 4G ou 5G émettant le signal le plus fort. Ce fonctionnement standard peut toutefois être détourné via l’installation de fausses antennes – appelées IMSI catchers – capables d’intercepter les identifiants uniques des appareils, comme les numéros IMEI et IMSI. Ces données permettent notamment de suivre les déplacements d’un téléphone, et donc de son utilisateur. Ce type d’intrusion est notamment l’une des raisons pour lesquelles Google recommande de désactiver la 2G.

Pour limiter ces risques, Android 16 introduit une alerte en cas de connexion suspecte à une antenne susceptible de demander ces identifiants. Le système pourra également désactiver automatiquement le réseau 2G, considéré comme vulnérable en raison de son chiffrement faible, voire inexistant.

Cependant, cette protection ne sera pas accessible à tous les téléphones compatibles avec Android 16. Seuls les modèles embarquant des modems spécifiques, capables de prendre en charge cette fonctionnalité, pourront en bénéficier. Les appareils à venir devront en revanche être obligatoirement compatibles pour obtenir la certification Android 16.

Une surveillance parfois légale

Les IMSI catchers ne sont pas uniquement utilisés par des cybercriminels. Leur emploi est aussi documenté dans un cadre légal par des services de renseignement. En France, leur usage est autorisé depuis 2013, avec un encadrement renforcé en 2016. Des traces de leur utilisation existent toutefois dès 2010, à une époque où le cadre juridique était encore flou.

Source : TechSpot

