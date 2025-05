Un beau bazar dans les offres Freebox, une offre combo parfaite ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Les offres Freebox ne sont plus si simple, et s’il y avait une solution miracle ?

Depuis quelque temps, Free tourne le dos à sa stratégie de simplification des offres fixe. Dans un article dédié, Univers Freebox a fait le point sur les abonnements Freebox disponibles. Et rien qu’en considérant les offres pérennes, on se retrouve avec 8 formules différentes. Difficile alors de s’y retrouver, et certains aimeraient voir débarquer une offre intégralement à la carte… Mais cela reste encore un doux rêve, pour l’heure.

Pourquoi afficher Free s’il promet de régler un problème ?

Le régulateur des télécoms a récemment publié plusieurs mises en demeure épinglant l’ensemble des opérateurs pour des retards observés dans les zones couvertes par le New Deal Mobile. Free Mobile indique cependant qu’il entend bien se mettre en conformité dans les temps. Alors pourquoi s’encombrer d’une mise en demeure ? Tout simplement pour s’assurer que les opérateurs respectent justement ces engagements.

Pourquoi bousculer une grille de programmes pour une chaîne temporaire ?

Comme annoncé dans nos lignes le 13 mai dernier, à l’occasion du 3X Festival, étape majeure du circuit mondial FIBA de basket 3×3, Free offre à ses abonnés la diffusion en direct et sans surcoût de cet événement sportif de haut niveau. Du vendredi 23 au dimanche 25 mai, les matchs ont ainsi été accessibles sur le canal 31 de la Freebox. Mais alors pourquoi l’avoir installé sur ce canal, bousculant ainsi la chaîne qui s’y trouvait déjà ? Il faut noter que la ligne 31 de la zapliste avait déjà vu apparaître la chaîne temporaire TPMP, avant qu’elle s’arrête, alors pourquoi pas en faire une chaîne dédiée justement aux émissions temporaires ?

Protéger les enfants du porno, ce n’est pas si simple, tant pour le gouvernement que les parents

Les sites pornographiques Tukif et xHamster, bloqués en France depuis fin 2024 pour absence de vérification stricte de l’âge des utilisateurs, peuvent à nouveau être consultés. La cour d’appel de Paris, dans deux arrêts rendus le 7 mai 2025, a suspendu leur blocage, invoquant le principe européen du pays d’origine. Décidément, protéger les enfants de l’accès au porno, ce n’est pas si simple.

En associant la nouvelle Freebox Pop S à 23,99 €/mois et son nouveau forfait Free Mobile 20 Go lancé en vente privée sur Veepee à 3,99 €/mois, Free propose l’un des couples fixe-mobile les moins chers du pays : connexion fibre 5 Gbit/s, TV avec Oqee by Free et data mobile largement suffisante, le tout sans engagement et sous la barre symbolique des 28 €/mois. Une offre très difficilement batable si on veut l’accès à la TV pour ce prix !

